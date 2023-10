Grandi cambiamenti in vista per il WorldSBK 2024, con un regolamento (ancora in fase di approvazione) che già prevede punti volti a livellare il campo. Introdotta la regola del peso cumulativo pilota-moto, cambia il modo di assegnare le concessioni e possibilità di bilanciare gli alberi motore

REGOLA ANTI-BAUTISTA?

Sicuramente è questo, uno dei primi pensieri per chi inizia a leggere il nuovo regolamento per il WorldSBK 2024. MSMA, FIM e Dorna si sono riuniti dopo il round portoghese per poter valutare come procedere con la Superbike. L’attuale modo di bilanciare il campionato non prevedeva una regola che parlasse del peso del pilota, ed alcuni team satellite di Ducati iniziavano a soffrire a causa degli svantaggi imposti alla marca. Per questo, si è deciso di lavorare in più direzioni, per cercare di rendere lo spettacolo ancora migliore ed, al contempo, di mantenere il fairplay nello sport.

PESO MINIMO E GIRI MOTORE

In primis è stata introdotta la regola del peso minimo cumulativo tra moto e pilota. Il numero preciso non è ancora stato divulgato, e probabilmente deve essere ancora definito in modo chiaro. Un’ulteriore riunione degli organi deliberanti avverrà sabato 28, durante il round di chiusura di Jerez, per cercare di concludere la bozza definitiva del regolamento. Viene però messo in chiaro che cambierà il modo di usufruire delle concessioni, super o meno, e che la regola dei giri motore verrà abolita. Citando testualmente: “Nel 2024, i limiti di giri al minuto verranno definiti prima del via della stagione 2024 sulla base di un accordo tra FIM, DWO e MSMA e non saranno ridotti nel corso di quella stagione (eccetto l’intervento di riduzione da parte di FIM e DWO in caso di superamento della superconcessione). L’articolo 2.4.2.2 (calcolo di equilibrio) legato alle riduzioni di giri al minuto sarà cancellato.”

SERBATOIO, PRESSIONE CARBURANTE, ALBERI MOTORE

Altre novità vedono il serbatoio ridursi a 21 litri di carburante, diminuendo di dimensione e rendendo il controllo della benzina ancor più vitale. A tal proposito, le commissioni hanno deciso di valutare attentamente questo aspetto. La bozza del regolamento WorldsSBK 2024 infatti prevede che “Per incentivare le linee guida ambientali e per fornire ai costruttori un contesto per incrementare lo sviluppo delle loro moto sotto questi aspetti in ottica futura, si è deciso che, dal 2025, sarà obbligatorio utilizzare un sistema di controllo del flusso del carburante. Inoltre, nel 2024, due moto di ogni costruttore dovranno installare un misuratore di flusso del carburante e registrare i dati nel corso delle prove e delle gare per andare poi a stabilire i valori per il 2025.” A questo si aggiunge la possibilità di modificare albero motore ed asse di bilanciamento rispetto al peso omologato dalla moto standard di un 20% in più o in meno, in base alla necessità.

TOKEN DI CONCESSIONE

Ultima parte del regolamento WorldSBK 2024, probabilmente la meno chiara, è quella sui gettoni che garantiscono l’accesso alle concessioni ed alle superconcessioni. Si passa da 3 a 2 round per valutare il bilanciamento, che rende più rapido l’intervento dell’organizzatore. “ Lo schema sarà approvato un mese prima rispetto al Round e messo a punto in tutti i dettagli 14 giorni prima rispetto alla giornata dedicata al controllo tecnico di ogni Round – prosegue il regolamento – rimuovendo così la necessità di descrivere le parti di super concessione nei regolamenti FIM SBK. Sarà invece definita una specifica comunicazione.” Sembra che al riguardo ci siano ancora svariati nodi da sciogliere, cosa che avverrà entro la fine di ottobre.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | HONDA PENSA A MAVERICK VINALES PER IL DOPO MARQUEZ