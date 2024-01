La sede BMW di Berlino è stata il palcoscenico per la presentazione delle nuove livree e delle formazioni dei team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK e Bonovo Action BMW in vista della stagione 2024 del campionato Mondiale Superbike. Il team factory ha velatamente precisato la sua intenzione di lottare per la vittoria nel campionato che inizierà il 23 febbraio a Phillip Island in Australia. L’attenzione è stata interamente rivolta al campione del mondo 2021 Toprak Razgatlioglu, atteso per il primo debutto pubblico come pilota BMW.

PRESENTAZIONE IN CASA PER LA BMW

L’evento ha preso il via nella giornata odierna con una suggestiva visita guidata alla fabbrica BMW di Berlino, cuore pulsante della produzione di due ruote. I media e i piloti hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo della precisione e dell’artigianato che caratterizzano la creazione di ogni motocicletta.

Con Razgatlioglu presenti anche il compagno di box Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), oltre ai colleghi BMW Garrett Gerloff e Scott Redding (Bonovo Action BMW), senza dimenticare i Team Principal e le figure chiave di BMW Motorsport: una giornata ricca di impegni al BMW Motorrad Welt conclusasi con la tanto attesa presentazione delle moto e delle loro rispettive livree aggiornate per le M 1000 RR.

Le motociclette di Razgatlioglu e Van Der Mark si distinguono per il dominante colore nero, mentre le moto di Redding e Gerloff mantengono lo schema di colori del 2023, ma con aggiornamenti che conferiscono un tocco di dinamismo e freschezza.

ORA I RIFLETTORI SI SPOSTANO IN PISTA

In questa giornata di presentazione, Toprak ha dichiarato di non vedere l’ora di tornare in sella alla nuova moto nei test in programma a Jerez e Portimao nelle prossime due settimane. Il compagno di squadra del pilota turco per il 2024 Michael van der Mark, invece, sembra essere fiducioso in relazione ai prossimi step di questo progetto.

Sarà la BMW in grado di soddisfare le aspettative anche in pista? Gli appassionati non vedono l’ora di scoprirlo. La stagione 2024 del Mondiale Superbike promette emozioni e spettacolo, il marchio bavarese si appresta per scrivere un nuovo capitolo della propria storia.

Claudia Barchiesi

