I pronostici della vigilia lo davano per sfavorito, ed invece Alvaro Bautista conquista anche gara-1 della WorldSBK a Donington. Lo spagnolo, grazie all’ennesima prestazione super, si prende la prima vittoria in carriera sul circuito inglese e riporta Ducati sul gradino più alto del podio dopo ben 11 anni.

CONTRO OGNI PRONOSTICO

Tutto sembrava puntare contro Alvaro Bautista, che a Donington veniva dato per sfavorito. Il circuito inglese infatti è sempre stato terreno di conquista per Razgatlioglu che aveva vinto qui nella passata stagione, e di Jonathan Rea ma lo spagnolo ha stupito tutti ancora una volta. Bautista infatti non ha avuto rivali, riuscendo ad imporsi in una gara-1 che lo ha visto grande protagonista dove ha chiuso con 4 secondi di vantaggio su Toprak e 6 su Rea.

Per lo spagnolo si tratta della prima vittoria su questo circuito, ed un ritorno sul gradino più alto del podio per Ducati che non riusciva a vincere qui da ben 11 anni, quando a trionfare fu Carlos Checa. Niente da fare quindi per Toprak, che avendo vinto sul circuito inglese qui lo scorso anno era dato per favorito, affievolendo ancora di più le chance mondiali del turco. Quella di Bautista in questa stagione della WorldSBK è una vera e propria cavalcata trionfale, dove sta lasciando letteralmente le briciole agli avversari.

Nemmeno in una pista che almeno sulla carta avrebbe dovuto vederlo in difficoltà lo spagnolo ha ceduto il passo, dando ancora una volta una sonora lezione a tutti. Bautista finora ha conquistato 15 manche su 16 finora disputate e sembra difficile che Ratzgatlioglu riesca ad impensierirlo per il titolo se il ruolino di marcia dovesse continuare ad essere questo.

LE DICHIARAZIONI DI BAUTISTA

Al termine di gara-1 della WorldSBK a Donington, Alvaro Bautista ha espresso tutta la sua felicità: “Tutti si aspettavano che Toprak e Jonathan lottassero per la vittoria. Forse in pochi credevano che io potessi giocarmela per vincere perché in passato ho avuto delle difficoltà in questa pista. Io non avevo mai vinto e Ducati non vinceva dal 2011. Ma ogni anno è diverso e non puoi paragonarlo a quello precedente, e devi lavorare al meglio e dare il massimo. Quest’anno c’è un nuovo asfalto ed è stata una sfida per tutti, perché non sapevamo come sarebbe andata con le gomme”.

Bautista si aspettava una lotta più serrata con i diretti rivali: “Sono partito bene e volevo la prima posizione per non avere problemi nei primi giri, soprattutto nell’ultimo settore. Poi mi sono trovato dietro a Toprak e Jonathan, perché loro hanno spinto di più ed io invece ho cercato di essere piùdolce con le gomme. Da dietro ho visto la battaglia ed è stata divertente, però non potevo guidare come volevo. Ero molto al limite guidando dietro di loro. Quando ho visto che il passo stava calando sono andato a prendermi la leadership ed ho imposto il mio ritmo. Ho spinto, i tempi sono stati incredibili e ho fatto il nuovo record, e sono riuscito ad allungare”.

Lo spagnolo ammette di essersi divertito, anche grazie al lavoro fatto dal team: “Non mi sono mai divertito tanto su questa pista. Il feeling con la moto è stata fantastico, il team ha lavorato davvero bene per darmi una buona moto per la gara. Sono felice di questa mia prima vittoria a Donington. In questa stagione siamo forti in ogni pista ed in ogni situazione. Questa vittoria è un segno che siamo forti, che stiamo lavorando bene e stiamo facendo del nostro meglio. Spero di mantenere questo feeling per le gare di domani”.

Julian D’Agata