Il Barni Spark Racing Team si è presentato in pompa magna presso lo showroom “Ruote da Sogno” di Reggio Emilia. La squadra capitanata da Marco Barnabò punterà alla vittoria sia nel mondiale WorldSBK che a riprendersi lo scettro nel CIV Superbike dopo i noti fatti di Imola.

WORLDSBK | PETRUCCI PRONTO ALLA VITTORIA: “POSSIAMO FARE MEGLIO DEL 2023”

Dopo un anno di apprendistato nel mondiale di categoria, l’esperto Danilo Petrucci ha deciso di continuare la propria avventura con Barni Spark Racing Team. I tre podi del 2023 hanno lasciato il sorriso sulla bocca dell’ex MotoGP, che ha faticato nell’adattamento alla nuova categoria nel corso dei primi round. Una lenta progressione nel feeling con la Ducati Panigale V4R hanno portato “Petrux” al primo podio in Gara 2 a Donington Park. Il podio inglese è stato seguito da due piazzamenti nel parc fermé a Most, per poi chiudere l’anno al 7° posto in campionato.

Un anno di debutto stellare per il ternano, che nel 2024 punta a raggiungere il gradino più alto del podio: “Sia io che Barni abbiamo voluto continuare insieme: ci sono tutti i presupposti per fare meglio dello scorso anno, dove sono già arrivati risultati più che soddisfacenti – dichiara Petrucci a Motosprint -. In questa stagione potremo contare su una buona base in ogni weekend, permettendoci così di provare a sperimentare col setup“.

WORLDSSP | YARI MONTELLA È SICURO: “OBIETTIVO MONDIALE”

Rimanendo nel paddock mondiale, Barni Spark Racing Team ha le possibilità di vittoria più alte in WorldSSP. La formazione bergamasca, così come in Superbike, ha deciso di confermare il proprio pilota. Yari Montella affronterà la seconda stagione in sella alla Ducati Panigale V2 955 dopo un 2023 davvero sfortunato. L’ex pilota Moto2 ha subito un infortunio nel round inaugurale a Phillip Island, dovendo così saltare il successivo weekend a Mandalika. Il pilota campano è comunque riuscito a conquistare ben cinque podi nell’arco della stagione, mancando solo l’appuntamento con la vittoria.

Montella non ha nascosto l’obiettivo per il 2024, ovvero il mondiale di categoria: “Penso al titolo, ma gli avversari sicuramente non mancheranno. Durante i test abbiamo messo a posto diverse cose, spero dunque di arrivare a Phillip Island nella condizione migliore“.

CIV | BARNI E PIRRO INSIEME PER LA “STELLA”

Passando al panorama nazionale, ovvero quello del CIV, Barni Spark Racing Team ha confermato Michele Pirro per quanto riguarda la Superbike. Il tester Ducati MotoGP, senza la concorrenza di Lorenzo Zanetti (passato con Ducati nel IDM, ndr) tenterà l’assalto al 10° titolo tricolore, raggiungendo così la “stella”. Per quanto riguarda la Supersport tricolore, Marco Barnabò ha deciso di puntare sul giovane Edoardo Aquilano.

Valentino Aggio

