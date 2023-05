La Superpole del WorldSBK a Barcellona ha visto Álvaro Bautista conquistare la seconda partenza al palo consecutiva, dopo quella presa in Olanda due settimane fa. Lo spagnolo ha demolito il precedente record della pista, mettendo le ruote davanti sia alla sorpresa Dominique Aegerter che a Jonathan Rea.

BANDIERA ROSSA PER LA CADUTA DI ALEX LOWES

Negli ultimi minuti di Superpole WorldSBK a Barcellona, la sessione è stata interrotta a causa di una caduta. Il pilota finito nella ghiaia è Alex Lowes: il pilota ufficiale Kawasaki ha perso l’anteriore della sua ZX10-RR in curva 14, con la moto che è rotolata rovinosamente. La Direzione Gara ha deciso di interrompere la sessione anche per del liquido proprio all’esterno della curva. Dopo qualche minuto di interruzione, la sessione è partita nuovamente. Il pilota inglese non ha potuto disputare l’ultimo giro della Superpole, chiusa al 6° posto con il crono di 1:40.971.

BAUTISTA SUI LIVELLI DELLA MOTOGP

In una sessione WorldSBK a Barcellona caratterizzata dalla bandiera rossa a 2’21” dalla fine, ad Álvaro Bautista è servito solo il primo giro di qualifica per entrare nella storia. Lo spagnolo di Aruba.it Racing – Ducati ha fatto segnare un incredibile 1:40.264 al primo tentativo lanciato. Il tempo del #1 ha battuto il precedente limite imposto da Tom Sykes nel 2021, fatto in sella alla BMW.

Per dare un’idea migliore della grandezza del crono fatto segnare da Álvaro Bautista, ecco qualche numero. Lo scorso anno, in occasione del Gran Premio di Catalunya MotoGP, Aleix Espargaró ha fatto segnare il record della pista in 1:38.742. Il tempo di Bautista dista solamente 1.522 da quello del connazionale di Aprilia, in sella ad un prototipo. In quella stessa qualifica, Bautista si sarebbe piazzato in 21^ posizione: lo spagnolo si sarebbe messo alle spalle Stefan Bradl, Michele Pirro, Darryn Binder e Raúl Fernández.

AEGERTER OUTSIDER DI LUSSO, MA CHE EQUILIBRIO!

Che ci crediate o meno, quella di Bautista nel WorldSBK a Barcellona è la prima pole position conquistata da Ducati al Montmeló. Il tracciato catalano si conferma una pista davvero equilibrata, almeno sul giro secco, per i vari costruttori. Nella prima edizione del 2020 fu Jonathan Rea sulla Kawasaki a conquistare la partenza al palo. Nel 2021 fu la BMW di Tom Sykes, mentre lo scorso anno fu la prima volta per Iker Lecuona e Honda. Quattro anni, quattro piloti e altrettanti costruttori diversi in prima posizione.

Dietro a Bautista c’è una vera e propria giungla: sono ben quattro i piloti racchiusi in soli 46 millesimi. Dominique Aegerter sorprende tutti e si mette in seconda posizione con il crono di 1:40.737. A chiudere la terza fila, passato per un soffio prima della bandiera a scacchi, c’è Jonathan Rea. L’alfiere di Akashi stava girando ai livelli di Bautista proprio prima dell’esposizione della bandiera rossa. Apre la seconda fila la seconda Ducati di Michael Ruben Rinaldi, mentre il poleman 2022 Iker Lecuona si trova al 5° posto.

DELUSIONE YAMAHA UFFICIALE, GERLOFF PORTA IN ALTO BMW

Se c’è una delusione nelle qualifiche del WorldSBK a Barcellona, quella è senza dubbio il team Pata Yamaha Prometeon. La squadra ufficiale di Iwata ha piazzato i propri piloti lontano dalle zone calde della classifica. Basta pensare che anche la seconda Yamaha del team GYTR GRT, Remy Gardner, si è piazzato 7° e davanti agli ufficiali. Toprak Razgatlıoğlu è solamente 8° a ben 858 millesimi da Bautista, mentre Andrea Locatelli chiude la top 10 (+0.969).

L’unica BMW all’interno dei primi dieci è quella del team Bonovo Action, guidata da Garrett Gerloff. Il pilota statunitense conferma di essere un pilota molto veloce sul tracciato di Montmeló. Il #31 ha conquistato il primo podio di carriera nel WorldSBK proprio a Barcellona nel 2020 (3° in Gara 2, ndr), oltre a confermarsi sul terzo gradino del podio anche in Gara 1 lo scorso anno. Gerloff chiude la Superpole al 9° posto con il tempo di 1:41.141, distante 877 millesimi dalla Ducati del campione del Mondo.

WORLDSBK | BARCELLONA: I RISULTATI DELLA SUPERPOLE

