Nessuna sfida nella Superpole del WorldSBK ad Aragon, dove a farla da padrone ci ha pensato Jonathan Rea. Grande prestazione da parte del 6 volte campione del mondo di categoria, che ha stampato l’impressionante tempo di 1:47.973, abbassando il record della pista. Secondo Alvaro Bautista, notevolmente staccato però dal poleman di giornata, terzo Toprak Razgatlioglu. Caduto Danilo Petrucci nelle fasi iniziali.

42ª POLE PER REA

Con quella di oggi sono 42 le pole position conquistate da Rea nel WorldSBK. Il pilota inglese, nonostante uno svantaggio di motore nel velocissimo ultimo settore, è riuscito ad accumulare un guadagno impressionante nei precedenti 3 settori della pista di Aragon. Alla fine il distacco su Bautista è stato di 351 millesimi.

Vedremo come si comporterà però lo spagnolo in gara, che promette battaglia almeno tra i primi 2. Chi vorrà unirsi alla festa sarà sicuramente Razgatlioglu, con una Yamaha sempre un po’ più in difficoltà su questo tracciato. Il turco è riuscito comunque a conquistare la prima fila con un tempo di 1:48.523, più veloce di poco meno di due decimi rispetto al suo compagno di squadra Andrea Locatelli, bravo a piazzarsi in quarta posizione ad aprire la seconda fila.

Sempre dalla seconda fila scatteranno anche Michael Ruben Rinaldi ed Iker Lecuona, con la prima delle Honda. Settimo il primo dei “privati” Axel Bassani, con la Ducati del team Motocorsa, davanti a quella del team GoEleven guidata da Philipp Öttl.

Nono Remy Gardner, seguito dalle BMW Bonovo di Garrett Gerloff e Loris Baz. Dodicesimo Xavi Vierge, tredicesimo e quattordicesimo Scott Redding e Michael van der Mark, con le BMW ufficiali. In top 15 anche Lorenzo Baldassarri davanti a Dominique Aegerter.

CADUTO PETRUCCI

La Superpole si è aperta in maniera disastrosa per Danilo Petrucci. Il ternano ha compromesso il suo week-end con una scivolata nelle fasi iniziali delle qualifiche, cadendo in curva 8. Davvero un peccato per lui, costretto a scattare dal fondo dopo aver dimostrato un’ottima velocità nel corso della terza sessione di prove libere, che aveva terminato davanti a tutti. Vedremo fin dove potrà risalire il portacolori del team Barni. Il prossimo appuntamento da Aragon è alle 14 con Gara 1.

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: