Il circuito di Aragon è pronto ad ospitare il decimo round della WorldSBK, terzultima gara prima della fine del campionato. Di seguito tutte le info, il programma e gli orari delle derivate al Motorland.

WORLDSBK: BAUTISTA E DUCATI SEMPRE PIU’ VICINE AL TITOLO

Indiscutibile la stagione dello spagnolo fino ad ora: 4 triplette in stagione – Phillip Island, Assen, Montmelò, Misano – che gli hanno assicurato ben 12 vittorie, con altre 7 arrivate nei restanti gran premi. In ogni weekend di gara Alvaro è riuscito sempre a strappare una vittoria in questa stagione, a differenza della passata stagione dove ha mancato il gradino più alto nei weekend di Donington e Mandalika.

Nei prossimi tre appuntamenti in campionato ci si aspetta un dominio del ducatista, piste alla sua portata e che sembrano piacere sia a lui che alla sua Ducati. Nella passata stagione, nei weekend di Aragon, Portimao e Montmelò, ha sempre raggiunto il podio in tutti e tre i round che caratterizzano il weekend – Gara1, Superpole Race, Gara2 – e quest’anno punta a replicare. Al Montmelò quest’anno ha già emulato i risultati del 2022, conquistando tutti e tre i round.

WORLDSBK: RAZGATLIOGLU CERCA LO SPRINT FINALE, RINALDI FARA’ DA SCUDIERO?

Alvaro Bautista dovrà, però, guardarsi le spalle: Toprak Razgatlioglu negli ultimi 12 gran premi ha conquistato 5 vittorie e 11 podi, periodo di crescita per il turco che vuole spingere in questo finale di stagione per mettere pressione al campione del mondo in carica. Toprak vanta 410 punti in classifica piloti, con 57 lunghezze dal leader iridato. Il pilota Yamaha punta a fare bene sul circuito di Aragon, meglio rispetto alla passata stagione dove è arrivato per tutte e tre le gare in terza posizione.

Il turco però dovrà sfoggiare tutte le sue qualità, poiché si troverà a gareggiare da solo contro le due “punte rosse”. A questa festa ci si aspetta, dunque, anche l’inserimento dell’altro ducatista Micheal Ruben Rinaldi. Con una Panigale adatta al circuito, ci aspettiamo un Rinaldi pronto a lottare per le zone che contano, magari aiutando anche il compagno di squadra nella lotta mondiale. Michael pensa anche a se stesso e cercherà di migliorare le prestazioni del 2022 sul circuito di Aragon: in tutte e tre le gare Rinaldi si confermò in quarta piazza non riuscendo ad agganciare nemmeno un podio.

Two Champions, ONE crown 👑 The Aragon Round awaits as the 2023 title race intensifies ⚔️ Are you ready for a dazzling show? 🔥#AragonWorldSBK pic.twitter.com/OllMRxZomk — WorldSBK (@WorldSBK) September 18, 2023

WORLDSSP: PRIMO MATCH POINT PER BULEGA

Decima tappa del campionato di Supersport ad Aragon: a Nicolò Bulega il primo match point della stagione per laurearsi campione del mondo, con Stefano Manzi che proverà di tutto pur di non far festeggiare il connazionale in sella alla Ducati del team Aruba. La classifica piloti non aiuta Manzi, mentre facilita il lavoro a Nicolò: le attuali lunghezze, tra i due, ammontano a quota 60 e per Stefano il weekend di Aragon non sarà per nulla semplice.

I due, in questa stagione, si sono ritrovati insieme sul podio in 11 appuntamenti su 18 – otto volte nelle ultime dieci gare – e si preannuncia un terzultimo appuntamento di fuoco sul circuito di Aragon. Nella passata stagione Bulega ad Aragon centrò solamente un podio, in Gara2, arrivando terzo. Mentre, per Stefano Manzi, non si registrano podi al Motorland poiché nella passata stagione arrivò settimo in Gara1 e ottavo in Gara2.

INFO SUL CIRCUITO

Pole Position: Destra

Lunghezza: 5.077m

Curve: 17, Destra: 7, Sinistra: 10

ORARI DEL WEEKEND

Venerdì – Ora italiana

09:45 – 10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30 – 11:15 WorldSBK – FP1

11:25 – 12:10 WorldSSP – FP1

14:15 – 14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00 – 15:45 WorldSBK – FP2

16:00 – 16:45 WorldSSP – FP2

Sabato – Ora italiana

09:00 – 09:30 WorldSBK – FP3

09:45 – 10:05 WorldSSP300 – Superpole

10:25 – 10:45 WorldSSP – Superpole

11:10 – 11:25 WorldSBK – Superpole

12:40 WorldSSP300 – Gara 1

14:00 WorldSBK – Gara 1

15:15 WorldSSP – Gara 1

Domenica – Ora italiana

09:00 – 09:15 WorldSBK – WUP

09:25 – 09:40 WorldSSP – WUP

09:50 – 10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race

12:30 WorldSSP – Gara 2

14:00 WorldSBK – Gara 2

15:15 WorldSSP300 – Gara 2

Fabrizio Giuseppe Pignatelli