Nella prima gara del Mondiale Superbike ad Aragon, è stato Michael Ruben Rinaldi a vincere, mentre il suo compagno di squadra, Alvaro Bautista, è finito a terra mentre era in testa alla corsa.

Rinaldi ed Aragon, una storia d’amore

Non è un segreto che Michael Ruben Rinaldi vada forte ad Aragon, il circuito che gli ha regalato il primo podio rispettivamente nell’Europeo Superstock 600 2015 e nella Coppa Superstock 1000 2016, nonchè la sua prima vittoria internazionale la stagione seguente, anno in cui conquistò il titolo di campione Europeo Superstock 1000.

Anche nel Mondiale Superbike la sua prima vittoria è arrivata nel 2020 proprio ad Aragon, battendo con il team Go Eleven Jonathan Rea in sella alla Kawasaki. Curioso che la vittoria sia arrivata oggi proprio di nuovo contro il sei volte campione del mondo e contro Toprak Razgatlioglu, suo rivale sia nella Stock600, in cui prevalse il turco, sia in Superstock 1000, dove a vincere fu Rinaldi.

Doppia caduta di Bautista, fa preoccupare?

Come anticipato sono stati Toprak Razgatlioglu e il poleman Jonathan Rea a salire sul podio, seguiti da Andrea Locatelli e Danilo Petrucci. Poi Philipp Oettl, Remy Gardner e Garrett Gerloff. Completano la top 10 Axel Bassani e Iker Lecuona, nonostante un doppio long lap per jump start. Chiudono a punti Scott Redding, Xavi Vierge, Michael Van der Mark, Loris Baz e Dominique Aegerter.

Da segnalare la doppia caduta del leader del campionato Alvaro Baustita, che rischia di fare cadere una tegola su un Mondiale che sembrava ormai chiuso. Sono state proprio le eccessive cadute a fargli perdere il Mondiale con Ducati nel 2019, oltre al fatto che è sempre stato un suo difetto da quando corre nel Motomondiale. Lo spagnolo è caduto nel tentativo di allungare sugli inseguitori mentre si trovava in testa al corsa. Ripartito, è caduto all’ultima curva dell’ultimo giro cercando di raggiungere la quindicesima posizione.

Appuntamento a domani, per la Superpole Race alle 11:00 e per Gara 2 alle 14:00.

Francesco Sauta