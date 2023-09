Ducati cala il tris in Superbike, con Alvaro Bautista al comando seguito da Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci. Jonathan Rea tiene alta Kawasaki con la quarta piazza, mentre soffre la Yamaha con Toprak Razgatlioglu soltanto settimo. Altro tris del weekend arriva in Supersport: tre italiani avanti a tutti alla fine del venerdì con Nicolò Bulega che svetta, dietro di lui Federico Caricasulo e Stefano Manzi.

WORLDSBK: DUCATI DOMINATRICE DI ARAGON

Nell’articolo di apertura del weekend di Aragon avevamo anticipato la forza di Ducati sul circuito di Aragon, infatti la casa italiana ha calato il tris nelle libere del venerdì. Alvaro Bautista il più veloce nel combinato con il tempo di 1’49:649 – registrato nelle Fp2 – che precede per soli 0.077 il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi. Anche per lui il miglior tempo è arrivato nel corso dell’ultima sessione del venerdì, riuscendo ad anticipare il connazionale Danilo Petrucci per soli 0.099. Sorride così Ducati che piazza tre Panigale V4R avanti a tutti, mettendo tanta pressione alla giapponese Yamaha che sembra faticare e non poco.

Toprak Razgatliolu è la prima Yamaha a farsi vedere nella classifica dei combinati, settima piazza per lui alle spalle addirittura di Iker Lecuona, in sella alla Honda CBR1000 RR, e alla BMW M1000 RR di Garrett Gerloff. Il turco ha trovato la miglior prestazione nelle Fp2, tempo migliore di soli 0.3 rispetto a quello fatto segnare nella prima sessione di libere. Dietro di lui completa il team Honda Xavi Vierge, lo spagnolo conquista l’ottava piazza anticipando le due Yamaha di Dominique Aegerter e Andrea Locatelli.

WORLDSSP: TRIS DI ITALIANI AL TERMINE DEL VENERDI

Anche in Supersport viviamo le emozioni di un tris speciale e non poco per tutti gli italiani appassionati di motorsport: Nicolò Bulega ha terminato il venerdì in testa alla classifica, alle sue spalle completano il podio tricolore Federico Caricasulo e Stefano Manzi. Pure qui Ducati si è data molto da fare e, soprattutto, conferma la sua grande superiorità sul circuito di Aragon anche nelle categorie minori. Per la casa italiana non parliamo di tris, ma bensì di doppietta proprio con Bulega e Caricasulo che piazzano due Panigale V2 avanti a tutti.

Stefano Manzi invece vola in sella alla sua Yamaha YZF R6, seguito proprio dal suo compagno di box Jorge Navarro. Alle loro spalle invece arriva un altro tris, ma con moto ben diverse: quinta piazza per Adrian Huertas, grazie al tempo di 1’54:419 fatto registrare nelle Fp1; sesto arriva Marcel Schroetter in sella alla MV Augusta, per lui miglior tempo nelle Fp2 a soli 0.082 dal migliore di Huertas; settimo si piazza Niki Tuuli con Triumph, pagando solamente 0.005 dal tedesco.

Per il resto degli italiani: Raffaele De Rosa in decima posizione, miglior tempo nelle Fp2 con la sua Ducati Panigale V2; Lorenzo Dalla Porta immediatamente alle sue spalle, 0.065 di distacco tra i due; Yari Montella si piazza poco più dietro, tredicesimo pagando solo 0.050 dalla coppia azzurra; Nicholas Spinelli sedicesimo, Federico Fuligni ventitreesimo e Leonardo Taccini trentunesimo chiudono la lista di tutti gli italiani in Supersport.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli