In attesa dell’ultimo round dell’anno a Jerez, si pensa già al 2024 e la WorldSBK ha appena annunciato il calendario provvisorio del prossimo anno. Dodici round che includono gli appuntamenti storici e l’introduzione di due nuovi circuiti: il Balaton Park Circuit in Ungheria ed il Cremona Circuit, entrambi al proprio esordio assoluto.

DODICI TAPPE: PHILLIP ISLAND TORNA AD APRIRE LA STAGIONE

La stagione 2024 si aprirà con il consueto appuntamento al circuito australiano di Phillip Island dal 23 al 25 febbraio, solo per le classi SBK e SSP 600. Qualche giorno prima, dal 19 al 20 febbraio a Phillip Island si terrà il Test Ufficiale, mentre nelle giornate del 14 e 15 marzo, ci sarà un altro test a Montmeló con il supporto di Dorna.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya aprirà la prima delle gare europee che vedrà impegnate tutte e tre le categorie dal 22 al 24 marzo. Dopo la tappa catalana, si volerà in Olanda al TT Assen Circuit dal 19 al 21 aprile.

Un mese di pausa per il WorldSBK a maggio prima di approdare al quarto round stagionale dal 14 al 16 giugno al Misano World Circuit Marco Simoncelli, mentre dal 12 al 14 luglio è in programma il round a Donington Park. Successivamente, dal 19 al 21 luglio l’Autodrom Most ospiterà per il quarto anno consecutivo il round della Repubblica Ceca.

La WorldSBK volerà a Portimão dal 9 al 11 agosto per poi lasciare spazio alla prima delle due novità del 2024: il Balaton Park Circuit in Ungheria. Due settimane dopo, si andrà in Francia sul mitico tracciato di Nevers Magny-Cours. L’altra novità presente in calendario sarà il round di Cremona dal 20 al 22 settembre.

La stagione 2024 si concluderà con due tappe in territorio spagnolo. La prima al Circuito di Motorland Aragón dal 27 al 29 de settembre e il gran finale al Circuito di Jerez Ángel Nieto dal 11 al 13 ottobre. Rispetto al calendario del 2023, le tappe che rimangono fuori sono quelle di Mandalika e Imola.

LE NOVITÀ: BALATON PARK E CREMONA CIRCUIT

Tra le novità più importanti troviamo l’ingresso di due nuovi circuiti: Balaton Park e Cremona, entrambi soggetti a omologazione.

Il ritorno in Ungheria delle derivate di serie arriva dopo 33 anni, con l’ultima gara che si era tenuta nel 1990. Un rientro che si vociferava già da qualche mese, ovvero da quando Dorna e l’Hungarian Mobility Development Agency (HUMDA) avevano iniziato a lavorare insieme sull’omologazione del Balaton Park Circuit (qui la nostra presentazione del tracciato) con l’obiettivo di riportare in Ungheria le derivate di serie. Il tracciato magiaro è di nuova costruzione e si trova a un’ora da Budapest, sulle sponde del Lago Balaton

Ma la novità più sorprendete è l’ingresso in calendario del Cremona Circuit dal 20 al 22 settembre, che sicuramente potrebbe generare un grande rilancio di tutta la zona. Il circuito lombardo è stato ristrutturato recentemente, proprio con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel motorsport e riuscire ad ospitare campionati internazionali. Dopo l’ampliamento del 2021, il tracciato conta con un paddock molto più ampio, nuovi servizi e soprattutto varie modifiche al layout, nonché un nuovo asfalto sul tracciato.

Qui sotto il dettaglio del calendario con tutte le classi:

Dal Circuito di Jerez-Ángel Nieto – Victoria Ortega Cabrera