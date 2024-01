Il Mondiale Superbike e le sue classi di contorno avranno ulteriori nuove regole per la stagione 2024. Oltre al pacchetto già presentato ad ottobre, la SBK Commission della DORNA ha presentato oggi altre modifiche che principalmente riguardano il format del weekend. News anche per quanto riguarda l’età minima dei piloti e per il carburante.

WORLDSBK | NUOVO FORMAT PER IL WEEKEND DELLE CLASSI MINORI

Il venerdì pomeriggio sarà dedicato alle Superpole di tutte le classi inferiori, dalla Supersport 600 alla 300, fino al neonato mondiale femminile. Ciascuna delle categorie avrà una sola sessione di libere il venerdì mattina, più due warm up la mattina del sabato e della domenica. Il programma della Superbike è quasi invariato, ad eccezione della riduzione della terza sessione di libere da 30 a 20 minuti e del warmup della domenica da 15 a 10 minuti.

Per la classe maggiore è prevista un’ulteriore novità sul fronte dei consumi. Già ad ottobre la SBK Commission aveva deciso per la riduzione della capacità del serbatoio, da 24 a 21 litri. A questo si aggiunge l’introduzione di un dispositivo che misura il flusso di carburante. L’impianto dovrà essere montato su almeno due moto per ciascun costruttore, un processo attualmente in via di sperimentazione. L’obiettivo è di renderlo obbligatorio a partire dal 2025, mentre già da quest’anno i carburanti avranno un residuo di componente sostenibile pari al 40%.

Restando a tema motori, cambia la sanzione per aver superato i limiti di allocazione. Se prima, montare un propulsore in più costava la partenza in pit lane, da quest’anno la punizione è la partenza dal fondo della griglia oltre a due long lap penalty.

NUOVE PROCEDURE PER LA PARTENZA DI GARA 2

Oltre al format del weekend, le classi minori della Superbike avranno nel 2024 regole nuove per la griglia di partenza di gara 2. Le prime tre file si baseranno sui nove giri più veloci di gara 1, decade quindi la regola derivante dall’epilogo della Superpole. Tale norma vale per Supersport 600, 300 e mondiale femminile. Per la sola 600, invece, viene introdotto un limite di un solo kit telaio per tutta la stagione, con un prezzo massimo di 1000 euro. Il kit comprende: morsetto triplo superiore e inferiore, stelo di sterzo e collegamento alla sospensione posteriore.

Una novità interessante riguarda il limite minimo di età. I primi tre classificati della classe 300, dell’europeo Moto2 e dell’europeo stock dell’anno prima possono debuttare nel WorldSSP 600 prima dell’età minima, un po’ come accade per la Moto3 e la Moto2 del Motomondiale. Altrimenti, il pilota deve aspettare il compimento del 18esimo anno di età, come già prevede la normativa in atto.

