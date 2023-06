Alvaro Bautista avrà l’occasione di provare la Desmosedici GP, la moto guidata da Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini nel campionato di MotoGP. Le due giornate di test si terranno martedì 20 e mercoledì 21 giugno sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano, dove è andato in scena proprio l’ultimo appuntamento della WorldSBK.

ALVARO ESCLUDE UN SUO RITORNO IN MOTOGP

Dato questo annuncio, molti si sono chiesti se questi test potrebbero portare ad un ritorno di Alvaro Bautista in MotoGP. Abbiamo visto come, nel weekend appena trascorso al Mugello, Michele Pirro abbia corso sul circuito italiano per conto del team Aruba Racing e questo potrebbe portare a pensare ad una apparizione come wild card per Alvaro Bautista. Il pilota, campione in carica della WorldSBK, si è subito espresso riguardo questo argomento ribadendo che queste due giornate di test non lo porteranno a correre nuovamente in MotoGP. Appena vinto il mondiale scorso in Superbike, Alvaro chiese immediatamente al team Ducati di poter provare la Desmosedici GP perchè da fuori gli sembrava una moto divertente da guidare. Non avendo intenzione di apparire come wildcard nella classe regina del motomondiale, si godrà le due giornate come “premio” e nel mentre continuerà a pensare solo ed esclusivamente al mondiale Superbike.

NEL RICORDO DELLA MOTOGP LASCIATA NEL 2018

La sua ultima stagione nella categoria regina del motomondiale risale all’anno 2018, dove correva in sella alla Ducati del team Angel Nieto. In quella stagione superò i 100 punti, classificandosi dodicesimo nella classifica generale. Tanto fu il rammarico del podio non raggiunto durante l’appuntamento sul circuito australiano di Phillip Island, un quarto posto che però raffigurò una super gara da parte dello spagnolo e che fu il suo miglior risultato in quella ultima stagione. Alvaro vanta più di 150 gran premi disputati in MotoGP, cavalcando bolidi di quattro marchi diversi: Suzuki (2010-2011); Honda (2012-2013-2014); Aprilia (2015-2016); Ducati (2017-2018).

I NUMERI DI ALVARO SUL CIRCUITO DI MISAN-O

Circuito di Misano particolarmente amato dal leader del mondiale di Superbike. Proprio qui, nel weekend dal 2-3-4 di giugno, è andato in scena il quinto appuntamento della WorldSBK dominato dallo spagnolo. Tre vittorie su tre gare per Alvaro che è tornato da Misano con un bottino carico di punti e che lo hanno lanciato a quota 298 punti nel mondiale. A lui si contano anche due vittorie sul circuito riminese nella stagione 2022 della WorldSBK, questo a confermare la perfetta sintonia con il circuito, Il suo primo rivale ricordiamo essere Toprak Razgatlioglu, distante ben 86 lunghezze dal ducatista numero uno. La WorldSBK tornerà in scena nel weekend dal 30 giugno al 2 luglio per il round n.6 del mondiale Superbike sul circuito del Donington Park.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli