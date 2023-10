WorldSBK | Algarve, SP Race: capolavoro Bautista all'ultimo giro, Razgatlioglu beffato

La Superpole Race del WorldSBK in Algarve si chiude con uno spettacolare arrivo in volata che premia Alvaro Bautista, autore di un ultimo giro magistrale che gli ha permesso di beffare Toprak Razgatlioglu nell’ultimo curvone. Andrea Locatelli sul podio, subito dietro Gardner, Lecuone e Rinaldi. Disastro Kawasaki: caduta in simultanea per Rea e Lowes nel primo giro

BAUTISTA ANCORA A SEGNO, ULTIMO GIRO MAGISTRALE

Alvaro Bautista estende a 55 punti il vantaggio su Toprak Razgatlioglu nel classifica piloti del WorldSBK, portando a casa il successo nella Superpole Race di Portimão. Una vittoria non così scontata per il numero 1 di Aruba Ducati, protagonista di una rimonta progressiva che lo ha portato in coda alla Yamaha del turco a circa tre giri dalla fine.

I primi tentativi di sorpasso sono stati tutti rispediti al mittente da parte di Razgatlioglu, ma nel decimo ed ultimo giro della corsa non c’è stato nulla da fare. Bautista non ha perso terreno nella parte guidata, restando vicino a Toprak per tutto il giro e sferrando l’attacco nell’ultima curva, punto di forza per tutto il fine settimana. Nei metri finali il V4 della Panigale ha fatto il resto e Bautista ha così festeggiato un’altra vittoria, stavolta più sudata del solito contro i lodevoli sforzi di Razgatlioglu.

DISASTRO KAWASAKI: REA E LOWES CADONO AL PRIMO GIRO

La SP Race è iniziata con una vera e propria debacle per Kawasaki, a terra nella quinta curva del primo giro sia con Jonathan Rea che con Alex Lowes. I due portacolori KRT – in quel momento separati da Andrea Locatelli – hanno perso l’anteriore, terminando in netto anticipo la gara sprint e dovendo pianificare una seconda manche (oggi alle 15:00) tutta in rimonta.

Ad approfittare dell’assenza delle Kawasaki ufficiali è stato in primis un concreto Andrea Locatelli, terzo davanti a Remy Gardner e alla Honda di Iker Lecuona. Lo spagnolo di casa HRC ha avuto la meglio sul gruppone alle sua spalle, battendo Rinald e van der Mark, rispettivamente al sesto ed ottavo posto. A chiudere la zona punti della SP Race sono stati Garrett Gerloff e Xavi Vierge, bravo ad artigliare l’ultimo punto piegando Öttl e Bassani, racchiusi in pochi centesimi di secondo.

WORLDSBK 2023 | ALGARVE: RISULTATI SP RACE

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTOGP | GP GIAPPONE, GARA: CORSA INTERROTTA DALLA PIOGGIA, VINCE MARTÍN SU BAGNAIA