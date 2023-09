La WorldSBK sbarca in Portogallo per l’undicesimo e penultimo round del campionato, con Alvaro Bautista e Nicolò Bulega alla ricerca del titolo all’Autodromo Internacional do Algarve.

WORLDSBK: BAUTISTA AL MATCH POINT, OCCHIO A RAZGATLIOGLU

Alvaro Bautista avrà il match point questo weekend per poter chiudere le danze nella categoria Superbike, ma occhio al turco. Toprak Razgatlioglu alle sue spalle ha avuto un rendimento migliore dello spagnolo a partire dal round di Imola: Toprak ha agguantato il podio 11 volte su 12 gare disputate, trasformando 5 di questi in vittorie; Alvaro è apparso sul podio solamente 8 volte nelle ultime 12 gare, archiviando anche lui 5 vittorie.

Con lo spagnolo verso la conquista del titolo piloti, il pilota in sella alla Yamaha tenterà di tutto pur di rimandare la festa all’ultimo appuntamento. Nella speranza di un errore del ducatista, Toprak proverà a portare in pista tutto il suo talento e la sua velocità per rosicchiare ancora qualche punto al leader.

Ad interferire in questa lotta ci potranno essere in primis Michael Ruben Rinaldi e Andrea Locatelli, il primo compagno di Alvaro Bautista mentre il secondo di Toprak Razgatlioglu. I due cercheranno di aiutare i propri colleghi nella lotta mondiale, nel mentre che loro proveranno ad archiviare altri podi, se non vittorie, in queste ultime battute di stagione. Da non sottovalutare le due Kawasaki: Jonathan Rea in forma dopo i 10 podi conquistati nelle ultime 12 gare; Alex Lowes al rientro dall’infortunio e quindi con difficoltà nel performare bene, ma potrebbe comunque rendersi protagonista.

Could this be the title-deciding round? 🏆 Portimao awaits, and promises to be an EPIC showdown for glory! 👑#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/HNQnGZjUN6 — WorldSBK (@WorldSBK) September 27, 2023

WORLDSSP: BULEGA MOLTO VICINO AL TITOLO

Nicolò Bulega si prepara a festeggiare il titolo sul tracciato portoghese, le 85 lunghezze sul connazionale Stefano Manzi renderanno semplice la conquista del campionato per l’emiliano. Possiamo ancora aspettarci di tutto dal penultimo appuntamento: l’anno scorso qua Bulega arrivò decimo come miglior piazzamento mentre Stefano Manzi vinse in sella alla Triumph. Questi risultati potrebbero portarci a pensare delle difficoltà per l’emiliano, ma crediamo che lui riuscirà ad alzare il trofeo tanto ambito al termine del round portoghese.

Ci sarà lotta anche alle spalle dei due italiani, infatti per la quinta posizione ci sono quattro piloti pronti a contendersela in questi due ultimi appuntamenti. Per il momento avanti è il turco Bahattin Sofuoglu, in sella alla MV Augusta, con 159 punti in classifica. Alle sue spalle, non molto lontano, risiede il francese Valentine Debise a soli dieci lunghezze. Quest’ultimo dovrà comunque guardarsi le spalle perché, a soli undici punti, trova Niki Tuuli con la sua Triumph. Ultimo pilota a giocarsi questa ambita quinta posizione è Yari Montella, con l’italiano che paga 30 punti da Sofuoglu in cima a questa “mini” classifica. Quattro piloti con quattro costruttori diversi pronti a darsi battaglia fino all’ultimo pur di arrivare avanti.

A PORTIMAO LA SCX AL POSTO DELLA SCQ

Cambio di mescole per Pirelli che porterà a Portimao delle gomme più dure. Questa gomma potrà essere utilizzata solamente in Superpole e Superpole Race. A seguito di questo cambiamento ha parlato Giorgio Barbier, Motorcycle Racing Director di Pirelli: “Portimao resta una di quelle piste da non sottovalutare, sia da parte dei piloti che da parte nostra come produttore di gomme. Per i piloti si tratta di una pista difficile per via degli alti e bassi e delle sommità cieche seguite da delle improvise staccate. Per questo però la pista presenta tanto fascino”.

Ha continuato: “Però si tratta anche di un circuito che, nonostante sia stato completamente riasfaltato nel 2020, è molto povero in termini di grip e al tempo stesso porta le gomme a essere soggette ai carichi laterali e longitudinali. Inoltre le soluzioni che sono troppo soft nell’arco della distanza di gara potrebbero risultare penalizzate per via del graining che potrebbero incontrare, specialmente con basse temperature. Questo è il motivo per cui useremo la SCX al posto della SCQ come gomma per la Superpole e possibile gomma per la Superpole Race mentre per le gare lunghe la scelta ricadrà o sulla SC0 standard o sulla SC1 di sviluppo in grado di assicurare una migliore consistenza di prestazioni“.

INFO SUL CIRCUITO

Pole Position: Destra

Lunghezza: 4.592 km

Curve: 15, Destra: 9, Sinistra: 6

ORARI DEL WEEKEND

Venerdì – Ora italiana

10:45 – 11:15 WorldSSP300 – FP1

11:30 – 12:15 WorldSBK – FP1

12:25 – 13:10 WorldSSP – FP1

15:15 – 15:45 WorldSSP300 – FP2

16:00 – 16:45 WorldSBK – FP2

17:00 – 17:45 WorldSSP – FP2

Sabato – Ora italiana

10:00 – 10:30 WorldSBK – FP3

10:45 – 11:05 WorldSSP300 – Superpole

11:25 – 11:45 WorldSSP – Superpole

12:10 – 12:25 WorldSBK – Superpole

13:40 WorldSSP300 – Gara 1

15:00 WorldSBK – Gara 1

16:15 WorldSSP – Gara 1

Domenica – Ora italiana

10:00 – 10:15 WorldSBK – WUP

10:25 – 10:40 WorldSSP – WUP

10:50 – 11:05 WorldSSP300 – WUP

12:00 WorldSBK – Superpole Race

13:30 WorldSSP – Gara 2

15:00 WorldSBK – Gara 2

16:15 WorldSSP300 – Gara 2

Fabrizio Giuseppe Pignatelli