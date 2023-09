Dura sette giri Gara 1 WorldSBK in Algarve, fino all’attacco vincente di Álvaro Bautista su Toprak Razgatlıoğlu. Il pilota spagnolo vince la 22ª manche stagionale e porta Ducati al titolo costruttori. Sul terzo gradino del podio c’è l’ultimo dei “fantastici tre” Jonathan Rea.

VITTORIA E TITOLO COSTRUTTORI PER IL BINOMIO DUCATI-BAUTISTA

Continua il dominio di Álvaro Bautista e Ducati nel WorldSBK in Algarve. Nonostante una Superpole al di sotto delle aspettative, il campione del Mondo in carica non ha di certo deluso le aspettative in Gara 1. Dopo le prime fasi di gara piuttosto concitate, lo spagnolo ha provato più volte a superare Toprak Razgatlıoğlu. Il turco di Yamaha ha resistito, come sempre, ad ogni staccata utile. Nel 7° giro il prossimo pilota BMW non ha saputo rimettere le proprie ruote davanti a quelle dell’avversario. Bautista ha preso così i metri necessari per vincere la manche, nonostante la resistenza di Razgatlıoğlu con un ottimo ritmo.

La 42ª vittoria in carriera di Álvaro Bautista coincide con il titolo costruttori di Ducati, che festeggia nel WorldSBK in Algarve il 19° successo in questa categoria. È il secondo titolo per quanto riguarda la Panigale V4R dopo quello conquistato nel 2022. Per quanto riguarda Bautista, ora sono 52 i punti di distacco nei confronti di Razgatlıoğlu.

REA ANCORA 3°, GERLOFF VINCE LA LOTTA PER IL 4° POSTO

Jonathan Rea forse è uno dei delusi di giornata nel WorldSBK in Algarve. Il pilota Kawasaki ha conquistato la seconda Superpole consecutiva in mattinata con relativa facilità. Il nordirlandese ha subito un contatto nelle prime curve di gara dopo una partenza non brillante. Scivolato ai margini della top 10, il #65 ha recuperato nell’arco di pochi giri le posizioni perse, tornando in lotta per la vittoria. Allo scudiero Kawasaki è mancato il passo per stare con Bautista e Razgatlıoğlu, dovendosi così nuovamente accontentare del 3° posto.

Decisamente avvincente la lotta per il 4° posto, che rappresenta un piazzamento di grandissimo prestigio visto il livello dei primi tre della classe. A chiudere in 4ª posizione è la BMW del team Bonovo Action guidata da un Garrett Gerloff decisamente in forma. Il texano ha recuperato molto bene dopo una partenza piuttosto complicata, rientrando negli ultimi giri su Alex Lowes (5°) ed il compagno di marca Michael van der Mark (7°). In sesta posizione si infila un ottimo Remy Gardner, capace di sfruttare la lotta tra i tre piloti davanti a lui e prendersi la posizione sull’olandese di BMW.

CHE RIMONTA DI LOCATELLI! OUT RINALDI PER PROBLEMI TECNICI

Uno dei protagonisti indiscussi di Gara 1 WorldSBK in Algarve è Andrea Locatelli. Il pilota Yamaha è dovuto partire dall’ultima casella sullo schieramento a seguito di una penalità data dalla Direzione Gara nel corso di Gara 2 ad Aragón. Locatelli ha recuperato ben nove posizioni nel corso del primo giro, passando dal 24° al 15° posto. Dopo un primo giro scoppiettante, “Loka” ha leggermente faticato a liberarsi dei piloti più lenti presenti nel gruppone. Con pazienza ed eleganza, il confermatissimo lombardo di Yamaha ha superato Dominique Aegerter (14°), Danilo Petrucci (12°), Philipp Öttl (11°), Xavi Vierge (10°) e Axel Bassani (13°). Locatelli ha chiuso così Gara 1 in 9ª posizione, dietro alla Honda ufficiale di Iker Lecuona. Da segnalare il ritiro per problemi tecnici di Michael Ruben Rinaldi. Il pilota ufficiale Ducati si trovava in 7ª posizione al momento del guasto, avvenuto all’ottavo dei venti giri previsti.

WORLDSBK | ALGARVE: I RISULTATI DI GARA 1

Valentino Aggio

