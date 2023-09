Terminato il primo giorno di prove del penultimo round stagionale WorldSBK ad Algarve. In Portogallo si prospetta un altro dominio di Álvaro Bautista, che sul tracciato di Portimão potrebbe diventare campione del Mondo per la seconda volta. Dietro allo spagnolo di Aruba.it Racing – Ducati, però, regna l’equilibrio.

DUCATI PROTAGONISTA INDISCUSSA

Per Álvaro Bautista nel WorldSBK la pista di Algarve non ha certo dei segreti. Il #1 spagnolo ha dominato le due sessioni di prove libere, rifilando oltre tre decimi e mezzo al compagno di box Michael Ruben Rinaldi. Il #21, sempre al centro del mercato e in attesa della decisione di Marc Márquez con Honda, si conferma veloce dopo la vittoria in Gara 2 ad Aragón. Ducati piazza quindi due piloti davanti a tutti, ma in sesta posizione c’è anche la V4R del Barni Spark Racing Team guidata da Danilo Petrucci.

È solo 13° Axel Bassani: il pilota Motocorsa Racing non si è trovato a proprio agio tra le curve di Portimão. Bassani, nonostante sia lontano in classifica, è solo a 926 millesimi dalla vetta. D’altronde, il WorldSBK usa Algarve molto spesso per dei test: per questo motivo i team arrivano in Portogallo con i dati necessari e sono più vicini al limite già il Venerdì. Il pilota veneto ha vissuto una giornata complicata anche a livello emotivo: è stato ufficializzato l’addio a Motocorsa Racing per la prossima stagione.

REA TIENE IN ALTO KAWASAKI: ACCIACCATO ALEX LOWES

Come sempre, è il separato in casa Jonathan Rea a tenere alto il nome di Kawasaki nel WorldSBK a Algarve. Il nordirlandese ha firmato il terzo tempo nella giornata di Venerdì, seppur pagando oltre mezzo secondo da Bautista. L’altra Kawasaki ufficiale, quella di Alex Lowes, chiude al 14° posto (+0.937). Il #22 della casa di Akashi sta ancora recuperando dall’intervento al ginocchio sinistro di settimana scorsa. Infatti, Lowes non ha corso ad Aragón in favore di Florian Marino. Il ginocchio è sempre un punto piuttosto delicato per i piloti: ecco spiegate le prestazioni di Lowes.

QUATTRO YAMAHA IN TOP 10: SVETTA REMY GARDNER

Yamaha, stranamente, non ha come miglior pilota Toprak Razgatlıoğlu nel WorldSBK in Algarve. Il pilota turco, diretto in BMW nella prossima stagione, ha chiuso solo col 8° tempo nella graduatoria. Un fatto piuttosto strano, soprattutto se si pensa che Razgatlıoğlu ha vinto ben due delle ultime tre gare disputate su questo tracciato.

La casa di Iwata ha così trovato in Remy Gardner un sostituto di lusso. Il pilota australiano, cacciato dalla MotoGP dopo un solo anno nel 2022, ha avuto un debutto complicato tra le derivate di serie. Il figlio d’arte sembra però trovarsi bene tra le curve di Portimão, dato che ha fatto segnare il 4° miglior crono di giornata. Andrea Locatelli precede il compagno di strada al 7° posto, mentre Dominique Aegerter chiude la top 10.

VAN DER MARK SORPRESA CON BMW, CONFERMA GERLOFF

Anche BMW si conferma all’interno della top 10 WorldSBK in Algarve. Sorprendentemente è Michael Van Der Mark il miglior pilota della casa tedesca. Dopo l’ennesima stagione fortemente condizionata dagli infortuni, l’ex Yamaha fa stampare il 5° tempo a 701 millesimi da Bautista. L’olandese, nelle ultime uscite, sta avendo la meglio sul compagno Scott Redding, dimostrando quindi di essersi meritato la conferma nel team interno per il 2024. La seconda conferma di BMW nella top 10 è Garrett Gerloff: lo statunitense stampa il 9° tempo di giornata. Loris Baz e Scott Redding addirittura 15° e 17° rispettivamente.

MANCA ANCORA HONDA

Vicina, ma ancora così lontana: si prospetta un altro weekend piuttosto complicato per Honda WorldSBK in Algarve. Il colosso giapponese continua un 2023 da dimenticare per quanto riguarda la pista, oltre alle varie incognite nel mercato piloti. Dopo dei risultati incoraggianti in quel di Aragón, vicina alla top 5 con entrambi i piloti in gara, il colosso di Tokyo torna a soffrire. È emblematico come la casa giapponese sia l’unica senza un singolo pilota all’interno dei primi dieci.

Iker Lecuona si trova al 11° posto, a soli 12 millesimi dalla top 10 occupata da Aegerter. L’ex KTM MotoGP sembra aver ritrovato la via giusta dopo una fase centrale di stagione complicata, passata tra il paddock della MotoGP e quello del WorldSBK. Xavi Vierge, invece, è 16°(+1.242).

Valentino Aggio

