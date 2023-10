Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu hanno dato spettacolo in gara-2 della WorldSBK nel round dell’Algarve. I due, dopo una bagarre emozionante, hanno tagliato il traguardo con soli 0.126 secondi di distacco.

CHE SPETTACOLO TRA BAUTISTA E TOPRAK

Un duello epico quello andato in scena all’Autodromo Internacional do Algarve tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. I due protagonisti del Mondiale WorldSBK infatti se le sono date di santa ragione, mettendo in scena la bellezza di 35 sorpassi in un emozionante gara-2. Ad avere la meglio è stata la Ducati di Alvaro Bautista con un gran sorpasso proprio all’ultima curva, beffando così Toprak di soltanto 0.126 secondi. Ma nonostante questo il duello andando in scena in Portogallo forse è tra i più emozionante della stagione, con continui sorpassi e cambi di posizione già dal primo giro quando il pilota Yamaha ha tentato l’attacco in curva 1.

Da li in poi è stato un duello senza esclusione di colpi con Alvaro Bautista che riusciva ad avere meglio in rettilineo grazie alla migliore uscita dall’ultima curva, e Toprak che riusciva a rispondere in staccata. Ma è stato proprio l’ultimo giro ad essere il più emozionante, con Razgatlioglu che ha dato il tutto per tutto per portare a casa la vittoria. Ma con questo Bautista c’è stato poco da fare e lo spagnolo è riuscito a beffare Toprak proprio all’ultimo curva con un gran sorpasso all’esterno portando così a casa la vittoria. Grazie a questo successo il pilota Ducati ha messo una seria ipoteca sul titolo, considerato che gli mancano solo due punti per laurearsi campione per il secondo anno consecutivo.

LE DICHIARAZIONI DI BAUTISTA

Al termine di gara-2 della WorldSBK all’Algarve, Alvaro Bautista ha dichiarato: “È stato fantastico! È stata una grande battaglia tra me e Toprak e sono veramente orgoglioso di lottare con lui. Ha fatto del suo meglio e non aveva nulla da perdere, quindi ci ha provato ogni volta, ovunque. Non importava quale curva o come tentasse il sorpasso. Sono orgoglioso di combattere con lui. Ho fatto del mio meglio. Ho provato a superarlo ed a chiudere le curve, ma lui ci ha sempre provato. Siamo stati molto vicini a toccarci molte, molte volte! Per me è stata una gara molto divertente”.

Sul sorpasso all’ultima curva Bautista invece dichiara: “Alla fine, all’ultima curva, perché lì ero forte, ho provato a sorpassarlo ma lui ha capito dopo il sorpasso della mattina e ha chiuso la porta. In quel momento ho pensato che se non potevo entrare, sarei andato all’esterno perché è l’unica possibilità che avevo. Ho aperto il gas, la moto ha iniziato ad accelerare e sono andato sul cordolo. Potevo sorpassarlo. Penso che sia stata una grande mossa d’istinto.”

LE DICHIARAZIONI DI TOPRAK

Dal canto suo Toprak ha aggiunto: “Abbiamo continuato a lottare in gara perché sono concentrato solo sulla vittoria e perché ero molto arrabbiato dopo la Superpole Race. Ho visto che Alvaro non era molto forte nell’ultima curva come nella Superpole Race, ma in gara abbiamo lottato. Ho detto “questa gara è mia” perché non era molto forte e nonostante fossi al limite era più facile attaccare. Ho detto: “Ho bisogno di vincere” e, soprattutto nell’ultimo giro, il feeling era buono e ogni curva era migliore di prima”.

Sul sorpasso all’ultima curva Toprak invece dichiara: “All’ultima curva ho provato qualcosa di diverso, ma non ha funzionato. Quando ho rialzato la moto non c’era accelerazione e questo è stato il problema più grande. Alvaro è uscito più forte, ma non capisco come la sua gomma posteriore aveva più grip della mia. L’accelerazione della sua moto è incredibile. Sono davvero arrabbiato e ho fatto di tutto per vincere. Comunque siamo arrivati secondi, ma non mi interessa, abbiamo perso e sono concentrato solo sulla vittoria”.

Julian D’Agata