Alla vigilia dell’ultimo round del WorldSBK 2023 a Jerez si riaccende il duello tra Bautista e Razgatlioglu, con lo spagnolo in netto vantaggio sui punti. Con 60 lunghezze su 62 disponibili Alvaro può controllare la situazione, mentre Toprak deve puntare all’en plein

BOLLENTE ANCHE AD OTTOBRE

Forse le temperature non saranno elevate come quelle di luglio, ma Jerez 2023 per il WorldSBK significa duello tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Con tutti i cambiamenti attesi per il 2024, questo finale di campionato sarà sicuramente un preludio a quello che vedremo l’anno prossimo. Ma anche senza pensare al futuro, il presente è carico di attesa perchè se Bautista può pensare di mettersi in controllo e di accontentarsi dei punti, Toprak deve attaccare. Ed il turco, quando lo fa, non ama le mezze misure o i sotterfugi.

LA SITUAZIONE PUNTI

Il campionato può chiudersi comodamente con la gara del sabato. Con 60 lunghezze di vantaggio, anche se Toprak vincesse ad Alvaro basterebbero 2 punti per titolarsi immediatamente. 2 punti vuol dire la quattordicesima piazza, una specie di formalità se si considera il ruolino di marcia dello spagnolo. Però nelle ultime gare Bautista ci ha fatto vedere di avere un lato fragile, tendente ad errori, cosa a cui Razgatlioglu si appiglia con tutto se stesso. La lotta è chiaramente disperata, quindi le possibilità del turco sono veramente poche. La statistica però ci aggiunge che l’ultima volta che si è corso a Jerez (2021) Toprak ha conquistato pole position ed entrambe le vittorie.

IL RITORNO DELLA SCQ

Pirelli per il round portoghese aveva scartato la SCQ, ritenendola troppo “soffice” e quindi pericolosa per l’abrasivo asfalto di Portimão. Le caratteristiche di Jerez invece rendono assolutamente gestibile la situazione, permettendo il rientro della gomma da qualifica che sarà disponibile per la Superpole e per la Superpole Race. Per le due gare lunghe invece ci saranno due SCX supersoft e una SCX di sviluppo al posteriore, affiancate dalla SC0 che rappresenta la soluzione più dura. Per l’anteriore invece restano le classiche SC0, SC1 e SC2 a disposizione della griglia.

GLI ORARI DEL WEEKEND

Qui sotto tutti gli orari del duello Razgatlioglu VS Bautista di Jerez 2023:

Venerdì 27 ottobre

09.30 – WorldSSP FP1

10:30 – WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

13:00 – WorldSSP FP2

14:00 – WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

Sabato 28 ottobre

09:00 – WORLDSBK FP3

10:25 – WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 – WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12:30 – WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 – WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8)

Domenica 29 ottobre

09:00 – WORLDSBK WARM UP

09:25 – WorldSSP Warm Up

11:00 – WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

12.30 – WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 – WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, TV8)

Alex Dibisceglia

