Manca sempre meno al verdetto finale sulla 9X8, prototipo promosso da Peugeot per il ritorno nel FIA World Endurance Championship. Una livrea speciale caratterizza il costruttore francese che ha scommesso tutte le proprie carte su questa specifica prova, la gara di casa in cui sbalordire la concorrenza.

Peugeot Sport ha fatto di tutto nell’ultimo periodo al fine di rendere sempre più competitiva la propria vettura, atipica rispetto al resto dei contendenti per il successo. L’assenza dell’ala posteriore è solo uno dei dettagli che spiccano quando si scruta la vettura, unica nel proprio genere all’interno dello schieramento della top class.

I test di domenica non sono andati male per i padroni di casa ad eccezione di un problema all’ibrido è stato riscontrato sull’auto #93 nel corso della mattinata. Resta ad oggi impossibile valutare la bontà dell’idea transalpina che più volte ha voluto evidenziare l’esigenza di voler ben figurare davanti al proprio pubblico.

Anche un singolo podio sarebbe paragonabile ad un successo per Peugeot che vinse contro Audi nel 2009 dopo un lungo inseguimento al primato. Dobbiamo, invece, tornare agli inizi degli anni ottanta per ritrovare le altre due gioie a Le Mans del marchio legato a Stellantis. Il risultato di domenica sembra poter andare oltre al proprio segmento sportivo, tutto è in gioco in un singolo giorno che è stato segnato da oltre 12 mesi sul calendario.

Il motto “rinunciamo alla 24h Le Mans 2022 per tornare competitivi nel 2023” è rimasto nella testa di molti, una lunga attesa che potrebbe terminare domenica quando finalmente sarà tempo di assegnare un giudizio a Peugeot ed alla futuristica 9X8.

Peugeot, Paul Di Resta: “Le Mans è il vero test”

In attesa della partenza abbiamo avuto l’occasione di parlare con Paul Di Resta, britannico ex pilota di F1 che dallo scorso anno rappresenta Peugeot nel FIA WEC. “Le Mans è il vero test. Abbiamo svolto una nuova sessione a Magny-Cours dopo la 6h di Spa-Francorchamps. La macchina non è male, ma non puoi avere dei veri dati fino a quando non sei su questa pista visto che è impossibile testare prima dell’evento. Sarà interessante vedere dove ci troveremo sabato”.

Le prove cronometrate di domenica non sono andate male per le 9X8 che ora proveranno a confermarsi tra i migliori nell’importante giornata odierna e soprattutto sabato quando finalmente avremo la partenza della 24h du Mans 2023.

Da Le Mans – Luca Pellegrini