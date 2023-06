Nico Varrone è uno degli osservati speciali della classe GTE in vista della 24h du Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Il pilota Corvette Racing, argentino ed italiano nello stesso tempo, condividerà l’abitacolo con Nicky Catsburg e Ben Keating, il tridente è attualmente in vetta al campionato con un notevole margine sulla concorrenza.

I parenti del portacolori del brand americano abitano nel nostro territorio, il 22enne è impegnato a tempo pieno in GTE quest’anno dopo una serie di esperienze in LMP3 e non solo. Segnaliamo in merito l’ultima apparizione nella Rolex 24 at Daytona, vinta con i colori di AWA dopo una gestione perfetta dell’evento.

Il campionato sta andando alla grande per la Chevy #33, due volte a segno nelle tre prove disputate (Sebring e Portimao). Il podio in quel di Spa-Francorchamps ha confermato in vetta la riconoscibile C8.R GTE, marchio che proverà a confermarsi nell’impegnativa location di Le Mans.

La maratona sul ‘Circuit della Sarthe’ potrebbe essere determinante nell’ottica del campionato. Guardando la graduatoria generale sono 82 i punti all’attivo per Corvette Racing contro i 43 di Ferrari (Richard Mille AF Corse), equipaggio che ha saputo imporsi in Belgio dominando la scena.

Corvette Racing, Nico Varrone: “Scaldare le gomme è uno dei nostri vantaggi”

Il nativo di Buenos Aires ha riportato ai nostri microfoni in vista del fine settimana della 24h du Mans: “Abbiamo iniziato al meglio la stagione, speriamo di continuare su questa strada. Corvette Racing ha un’esperienza enorme in questa competizione ed in generale nella classe GTE. Riusciamo sempre a fare la differenza ai box e questo ci aiuta notevolmente in gara”.

Il compagno di box di Keating e Catsburg ha continuato dicendo: “Peccato che questo sia l’ultimo anno per quanto riguarda le GTE, una categoria unica che purtroppo non vedremo più. La guida di queste auto è molto particolare, dovrò adattarmi alle esigenze delle GT3 in futuro. Vedremo in ogni caso cosa accadrà a Le Mans dopo il perfetto inizio di campionato, sicuramente la presenza delle termocoperte potrebbe essere uno ‘svantaggio’ per noi”.

Da Le Mans – Luca Pellegrini