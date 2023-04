La 6h di Portimao molte informazioni, il secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship (FIA WEC) non ha mancato di regalare emozioni. Toyota ha colto il bis con Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley, l’auto #8 ha colto la prima gioia del 2023 dopo il secondo posto di Sebring alle spalle della vettura gemella di Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7.

Due vittorie su due uscite, l’aggiornata GR010 Hybrid sta dando i risultati sperati in due gare completamente differenti. L’appuntamento in North America e la tappa tra i saliscendi dell’Algarve ha visto i nipponici amministrare la scena, il problema della vettura #7 nella giornata di domenica è un imprevisto che può fare parte del gioco.

Ora ci sarà da capire cosa accadrà a Spa-Francorchamps e soprattutto se i due equipaggi capitanati da Kamui Kobayashi hanno spinto a fondo un’auto più che mai collaudata che nelle due competizioni disputate è stata semplicemente perfetta.

Ferrari ha colto il secondo podio stagionale, dopo il terzo posto di Sebring è arrivata la seconda posizione in Europa con Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco. La 499P #50 porta speranza a Maranello, non ci sono stati per ora dei significativi guasti in controtendenza con quanto accaduto per la gemella #51.

Dei problemi ai freni hanno rallentato Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi, compagni di squadra di James Calado che sicuramente torneranno della partita a Spa. Apparentemente il ritardo da Toyota è notevole, non sappiamo però i programmi interni per gli uomini di Antonello Coletta. La strada verso Le Mans è ancora molto lunga, l’appuntamento nelle Ardenne che commenteremo a fine mese sarà più che mai significativo.

In ogni caso due risultati messi in bacheca sino ad ora sono da valutare positivamente. Il progetto della 499P è molto competitivo, lo status di ‘primo rivale’ di Toyota non è casuale. Il lavoro è ancora tanto, ma è chiaro che la via battuta dalla Rossa sembra essere la migliore.

Toyota ha vinto nell’Algarve davanti a Ferrari, Porsche, Cadillac e Peugeot. Cinque marchi differenti hanno occupato le prime posizioni, i tedeschi e gli americani hanno concluso nell’ordine alle spalle dei due brand che abbiamo commentato in precedenza.

Porsche Penske Motorsport ha ottenuto il primo prezioso podio nella serie globale dopo aver primeggiato nel GP di Long Beach valido per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. I campionati sono diametralmente opposti, ma è chiaro che l’acuto californiano è un risultato da rimarcare come fatto qualche settimana fa con Cadillac dopo la mitica 12h di Sebring.

#WEC – Well done: First podium finish for the new #Porsche963 #LMDh prototype in the @FIAWEC ! After a faultless drive @VanthoorLaurens , @kevinestre and @Andre_Lotterer finished the #6hPortimao on the @AIAPortimao in third place #PorschePenskeMotorsport @Team_Penske #RaceBorn pic.twitter.com/xNVl8QdpPw

La 936 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer ha in ogni caso terminato a podio, una solida prestazione contro Cadillac Racing e Peugeot. La performance durante l’intero arco di gara è stata più che mai positiva, una conferma dopo l’opening round nello Stato della Florida.

Per Porsche vi sarà in Belgio il debutto della prima auto privata con i colori di Hertz JOTA, squadra che fino ad ora si è impegnata solamente in LMP2. Ricordiamo che successivamente verrà aggiunta anche una seconda 963 privata (Proton Competition) ed una terza macchina targata Porsche Penske Motorsport per la 24h Le Mans.

Cadillac si avvicina, la qualifica negativa ed la discutibile scelta di non cambiare le gomme durante il primo pit stop non hanno aiutato il brand americano che può contare su un tridente di primo profilo composto da Richard Westbrook/Earl Bamber/Alex Lynn.

General Motors è in ogni caso l’unico modello dello schieramento che non ha avuto problemi tra i cinque costruttori citati, la Cadillac è l’unica vettura che non ha avuto problemi tecnici da inizio anno ad oggi.

I dati sono significativi, il passo è buono. Ricordiamo che ora a Spa-Francorchamps vedremo una seconda Cadillac con Sébastien Bourdais/Renger van der Zande, un binomio di primo profilo che ritroveremo anche a Le Mans oltre ad una terza unità targata Action Express.

P4 finish for the No. 2 @CadillacVSeries in the second race of the WEC season 💪

The countdown to #6HSpa is on! pic.twitter.com/8AawedZxTz

— Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) April 16, 2023