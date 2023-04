Kamui Kobayashi e Toyota svetta nelle qualifiche della 6h di Spa, terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship. I giapponesi ereditano la prima casella dello schieramento da Antonio Giovinazzi (Ferrari #51), sanzionato per abuso dei limiti della pista in uscita da ‘Les Combes’.

Spa qualifiche: Giovinazzi riporta Ferrari in pole per pochi secondi

Il primo colpo di scena del week-end è arrivato pochi minuti in seguito ad un impatto contro le barriere della Toyota #8 di Brendon Hartley. Il neozelandese è finito contro il muro all’uscita del Raidillon, l’ex campione del mondo ha perso il controllo con gomme fredde.

RED FLAG 🔴 The Hypercar qualifying session is stopped after the #8 Toyota loses control at the top of the Raidillon. Driver is OK.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/Ky0JrXur3V — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 28, 2023

Toyota ha tentato di rifarsi con Kobayashi, il nipponico ha dovuto piegarsi all’ex pilota di F1 che nell’ultimo giro ha saputo rispondere ai rivali dopo un errore durante la prima parte della qualifica. Tutto è stato ribaltato pochi secondi dopo la sessione, i commissari hanno infatti tolto il giro all’italiano per un abuso dei limiti della pista in curva 7.

‘Les Combes’ ha tradito il #51 dell Rossa che completa il turno al terzo posto. Miguel Molina (Ferrari #50) partirà secondo, fermo con 24 millesimi di ritardo dalla Toyota #7 di Kobayashi che per la prima volta in questo 2023 scatterà davanti a tutti.

Giovinazzi/Pier Guidi/Calado #51 precederanno domani in seconda fila la Cadillac Racing #2 e la gemella #1, rispettivamente affidate ad Earl Bamber ed a Sébastien Bourdais. Leggermente più attardate le Peugeot e le Porsche.

Shocking turn of events as the fastest lap of the #51 Ferrari is deleted due to track limits. It is the #7 Toyota that will start tomorrow's race on pole position ahead of both Ferrari's.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/k9IFpEN5Gs — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 28, 2023

Spa qualifiche LMP2: United ancora al top

United Autosport ha recitato nuovamente un ruolo da protagonista in LMP2. Tom Blomqvist ha ottenuto il best lap con la vettura #23, il vincitore della 1000 Miles of Sebring ha tenuto testa per tre decimi al belga Louis Delétraz (WRT #41).

PREMA Racing #63 si conferma in terza posizione con Daniil Kvyat, il neopromosso pilota Lamborghini precede Robin Frinjs (WRT #31). Buon risultato, nonostante una discutibile chiamata ai box per cambiare le gomme, per Pietro Fittipaldi (JOTA #38).

Tom Blomqvist puts the #23 United Autosports on pole position in LMP2 with a 2:05.979 lap. #WEC #6HSpa @UnitedAutosport pic.twitter.com/RrJ5ll5gJB — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 28, 2023

Spa qualifiche GTE: TF Sport mette tutti in riga

Ahmad Al Harthy (ORT BY TF #25/Aston Martin) ha saputo abbattere la concorrenza in GTE con oltre un secondo e mezzo di scarto sulla concorrenza. Il nativo dello Stato dell’Oman ha regolato la concorrenza precedendo Sarah Bovy (Iron Dames #85) e Ryan Hardwick (Proton Competition #88/Porsche).

Quarto tempo per Ben Keating con la riconoscibile Chevy Corvette #33, abile a tenere testa a Luis Perez Companc (Richard Mille AF Corse #83/Ferrari). Lontane le Aston Martin, una situazione simile a quanto accaduto nelle prime due uscite stagionali.

It's a maiden pole for Ahmad Al Harthy in LMGTE Am as he clocks a 2:17.216. The #25 ORT by TF will start on the front row for the TotalEnergies 6 Hours of Spa tomorrow.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/wRkPDyo49R — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 28, 2023

La sessione è stata interrotta in seguito ad un violento impatto all’uscita del ‘Raidillon’. PJ Hyett (AO Racing – Project 1 #56) ha perso il controllo della propria Porsche nell’iconico punto dell’impianto belga, la red flag è stata inevitabile. Non ci sono state conseguenze per l’americano, assente a Portimao vista la concomitanza con la tappa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Appuntamento a domani per la 6h di Spa, la partenza verrà data alle 12.45.

Da Spa – Luca Pellegrini