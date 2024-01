Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye difenderanno i colori di AF Corse nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2024. La squadra di Amato Ferrari ha definito la line-up della propria 499P, iscritta a tutte le prove del Mondiale con il numero 83.

AF Corse svela le proprie carte

La notizia era nell’aria da tempo, ma solo ora abbiamo la conferma ufficiale. L’ex pilota di F1 Robert Kubica, annunciato nelle scorse settimane, riceverà il supporto di due giovani di talento, l’israeliano ex campione della FIA F3 Shwartzman ed il cinese Yifei Ye.

Il primo ha partecipato con il marchio di Maranello all’ultima stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. L’alfiere della casa italiana ha disputato anche alcuni test in F1 oltre ad aver provato la Ferrari 499P dopo la fine del FIA WEC 2023 in Bahrain.

Discorso differente per Ye che nel 2023 ha gareggiato con Hertz JOTA Porsche nel Mondiale Endurance. L’ex vincitore dell’European Le Mans Series è stato nominato pilota ufficiale Ferrari nelle scorse settimane dopo una breve permanenza in Porsche.

Non può mancare una parentesi anche sul già citato Kubica, al debutto in Hypercar dopo aver vinto il titolo in LMP2 nell’ultimo campionato disputato. Quest’ultimo ha riportato in una nota: “Dopo due anni nel FIA WEC in classe LMP2, coronati dal titolo nella stagione 2023, sono molto contento di poter guidare la Ferrari 499P di AF Corse. Dividerò la macchina con Robert e Yifei, due piloti molto veloci, ma la sfida sarà molto complicata in una griglia di partenza molto tosta. Abbiamo tutti i presupposti per fare bene, ma dobbiamo anche recuperare tanto terreno, dal momento che tutti e tre abbiamo poca esperienza al volante della 499P”.

Ricordiamo che la Ferrari 499P #83 è iscritta al FIA WEC come AF Corse, un nome differente rispetto ad Ferrari – Corse con cui vengono citate le due auto ufficiali che nuovamente verranno affidate a Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen #50 ed a Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51.

Luca Pellegrini