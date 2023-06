Seconda volta a Le Mans per Michael Fassbender. L’attore irlandese è pronto per affrontare una nuova battaglia sul ‘Circut della Sarthe’, ancora una volta in scena a bordo di una Porsche gestita da Proton Competition.

Sarà un ‘film’ diverso rispetto alla passata stagione, l’esperienza maturata nell’European Le Mans Series potrà certamente tornare utile ad un protagonista che dividerà l’abitacolo con l’austriacoi Richard Lietz ed il tedesco Martin Rump #911.

Il 46enne ha riportato ai nostri microfoni in vista del week-end transalpino: “Le Mans è storica, non c’è nulla che possa eguagliare questo singolo evento che ha qualcosa di speciale. La preparazione fisica e mentale sono due aspetti da tenere in considerazione”.

Il nativo di Heidelberg, Germania, ha continuato dicendo: “Non so se quest’anno tutto sarà differente rispetto al 2022. Sicuramente conosco meglio la pista e le dinamiche della corsa, per avere una risposta dovrò però attendere la fine della prova domenica”.

Il pilota che difende i colori di Porsche e Proton Competition ha svolto delle prove in quel di Aragon (Spagna) in vista della 24h du Mans. La pista iberica che successivamente accoglierà anche l’European Le Mans Series ha preceduto il lungo cammino verso la gara transalpina, una fase che è stata preceduta come sempre dai test che si sono svolti domenica.

Proton Competition con ben quattro auto in pista

Michael Fassbender è solo uno dei piloti che correrà con Proton Competition a Le Mans. Quattro auto sono attese complessivamente ai nastri di partenza, due gareggiano a tempo pieno nel campionato con i colori di Dempsey Proton Competition.

Christian Ried ed i propri uomini sono chiamati ad un lavoro extra in attesa dell’arrivo della Porsche LMDh che debutterà nel FIA WEC a Monza. Successivamente vedremo in azione un’auto anche in North America, il programma prevede infatti una Porsche 963 anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Da Le Mans – Luca Pellegrini