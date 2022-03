Le saette ed i fulmini sopra l’impianto di Sebring hanno concluso anticipatamente la prima prova del FIA World Endurance Championship. Decisione obbligata per la direzione gara che ha cercato in tutti i modi di ripartire, una missione non riuscita.

Sebring, una lettura di gara difficile

Alpine ha vinto negli USA, primo acuto per i francesi tra le Hypercar dopo svariati tentativi. Dominio assoluto per Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão, piloti che dalla pole-position non hanno avuto rivali.

L’incidente della Toyota #7 intorno alla metà gara ed i successivi problemi ai pit della gemella #8 hanno spalancato le porte all’Alpine che ha sfruttato al meglio il pesante ‘BoP’ inflitto ai giapponesi che si sono ritrovati con un prototipo decisamente più lento rispetto agli avversari.

La piaga delle compensazioni resta protagonista; Toyota avrebbe primeggiato a mani basse nella corsa nonostante un ritmo decisamente inferiore ad Alpine. I consumi parlano chiaro, i nipponici sulle sfide da 8h e soprattutto sulla distanza regina di Le Mans hanno un margine incolmabile rispetto ai rivali che non possono competere ad armi pari. Non c’è di fatto una lotta vera in pista, due opposti non si attrarranno mai ed è discutibile ritenere interessante una sfida che difficilmente vedremo sul campo.

La situazione poteva sbloccarsi nel 2022 con l’arrivo di Peugeot, a quanto pare dovremo attendere nel 2023 per avere un bagarre in pista che manca di fatto dal 2016 quando Porsche, Audi e Toyota si contenevano il successo a suon di staccate e non con i calcoli pre stabiliti del carburante.

Una bomba pronta ad esplodere

ACO e FIA hanno in mano una bomba pronta ad esplodere. I costruttori che sono all’orizzonte riempiranno la griglia nella classe regina che si appresta per scrivere delle nuove pagine del motorsport.

Il rischio è sempre legato al BoP, Toyota gareggerà infatti con la medesima auto presente in pista ora e non è detto che le LMDh possano avere delle performance simili all’attuale Alpine. Il condizionale resta d’obbligo, ma serve una certa chiarezza per le competizioni più importanti del Mondiale, in termini di punteggio e di prestigio.

Ferrari ha corso la 1000 Miles di Sebring?

Nell’entry list comparivano due 488 GTE nella classe PRO ed una serie di unità in GTE-Am, una presenza solo virtuale. Ferrari non è mai stata in gara e sin dal prologo ha sofferto la concorrenza di Porsche e Corvette, una situazione che tante polemiche aveva creato al termine del 2021

Parliamo della classe PRO, ma ovviamente possiamo facilmente spostare il discorso in AM con la presenza di Aston Martin al posto della vettura americana che per la prima volta correrà tutte le competizioni del FIA World Endurance Championship oltre all’impegno in GTD PRO nell’IMSA WeatherTech SportsCar Champiosnhip.

Il ‘BoP’ non è intervenuto o forse non lo ha fatto abbastanza. Il dato è in ogni caso significativo con due auto delle cinque iscritte alla classe regina che non hanno brillato e non si può parlare di una Ferrari inferiori alle altre squadra. Basta infatti guardare i risultati del 2021 per rispondere in autonomia quest’ultima considerazione (due Mondiali e due Le Mans).

Luca Pellegrini