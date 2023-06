Robert Kubica è intervenuto ai nostri microfoni in attesa della 24h du Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Il polacco è atteso per la propria terza apparizione sul tracciato francese che quest’anno accoglierà il centenario della corsa automobilistica più importante al mondo.

L’ex pilota di F1 gareggia quest’anno con WRT, squadra con cui ha sfiorato il successo nel 2021. Un danno all’ultimo giro fu determinate per Kubica ed i propri compagni, la vettura si fermò ed automaticamente il successo finì nelle mani dell’auto gemella.

La squadra di Vincent Vosse, attesa con quest’anno a Le Mans in GT3 con Valentino Rossi oltre al programma nel FIA WEC, torna ad accogliere il 38enne che nel 2022 ha corso ed ottenuto il secondo posto con PREMA.

Il nativo di Cracovia ha affermato: “Le Mans è una prova unica, non ha eguali nel motorsport. Nel FIA WEC ed in generale nelle gare non hai chance per sbagliare, qui tutto è amplificato al massimo. Ogni dettaglio deve essere curato al meglio, tutto può succedere e purtroppo conosco cosa vuol dire. Ho preso durante l’ultimo giro, indubbiamente quest’anno ho la chance di rifarmi dopo la passata stagione”.

Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz (WRT #41) hanno firmato il successo a Spa ed automaticamente si collocano in seconda piazza nel Mondiale in LMP2 con una decina di lunghezze di scarto da Philip Hanson/Frederick Lubin (United Autosports #22). La coppia ritroverà Filipe Albuquerque, impegnato con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e di conseguenza impossibilitato a recarsi alla 6h di Portimao.

Robert Kubica ha completato il suo intervento affermando: “La performance sul giro non è fondamentale, ma siamo convinti che possiamo ottenere dei risultati positivi. Ci siamo preparati al meglio per questo evento oltre ad essere fiduciosi dopo aver ottenuto il successo a Spa-Francorchamps”.

Luca Pellegrini – Da Le Mans