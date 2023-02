Quali saranno le Hypercar che correranno nel FIA World Endurance Championship? Andiamo a scoprire chi parteciperà alla prossima edizione del Mondiale, una stagione da non perdere che non ha eguali nella breve storia della categoria che debuttò a Sebring nel 2012.

Toyota, Peugeot e Glickenhaus accolgono Ferrari, Porsche, Cadillac e Vanwall, case che si divideranno in LMH ed LMDh. Queste ultime classi si uniranno in una singola categoria denominata Hypercar per quanto riguarda il campionato del mondo endurance e per la mitica 24h Le Mans.

Toyota maestra del gruppo

Toyota torna in pista con la ‘collaudata’ GR010 Hybrid, auto che negli ultimi anni ha monopolizzato la scena senza problemi. I nipponici tenteranno di confermarsi nelle sette sfide che commenteremo da marzo a novembre, una missione non semplice.

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 sono i campioni del mondo in carica e della 24h Le Mans, uno scettro ereditato dalla gemella #7 che nuovamente vedrà in scena Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway.

Peugoet Sport a tempo pieno con la particolare 9X8

Peugeot debutta a tempo pieno nel WEC a Sebring. Il francesi scommettono sulla 9X8, auto molto particolare che attualmente non ha eguali nel panorama delle Hypercar. Molti test sono stati disputati durante l’inverno dopo le gare di Monza, Fuji e Bahrain. Attendiamo di scoprire se il duro lavoro ripagherà Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne e Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller, delegati a condurre l’auto #93 e la gemella #94.

Un test di 24 ore è stato svolto in quel di Paul Ricard, altre prove sono state disputate a Portimao ed al Motorland Aragon. I chilometri percorsi sono notevoli per i transalpini anche se obiettivamente resta un grosso punto di domanda sul prototipo di Peugeot dopo le prime uscite del 2022.

Aragon test photo dump loading in 3⃣…2⃣…1⃣…#Peugeot9X8 pic.twitter.com/YYxS5K64wS — Peugeot Sport (@peugeotsport) February 22, 2023

Glickenhaus ancora al via senza ibrido

Glickenhaus è ancora presente al via nel FIA WEC con un prototipo non ibrido. Gli americani punteranno nuovamente su una 007 LMH, non conosciamo al momento i membri dell’equipaggio ad eccezione dell’annuncio di Romain Dumas.

Jim Glickenhaus dovrebbe portare due unità alla 24h Le Mans, non conosciamo se gli statunitensi parteciperanno a tutte le sfide in programma. La 1000 Miles of Sebring del prossimo marzo segna il ritorno nel gruppo degli statunitensi che non hanno preso parte alla 6h del Fuji ed alla 8h del Bahrain 2022.

Ferrari dopo 50…

Dopo 50 anni un prototipo italiano militerà nella top class della 24h Le Mans e di conseguenza nel Mondiale Endurance. Ferrari si presenta con la 499P che ha svolto una moltitudine di sessioni private tra Imola, Sebring, Aragon, Vallelunga e Portimao.

L’ultimo turno cronometrato in ordine cronologico è stato disputato in Lombardia, autodromo che ha visto per ben due volte in pista l’auto di Maranello. Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi sono stati scelti da Antonello Coletta per riscrivere la storia del costruttore italiano, al debutto assoluto nel FIA WEC con i prototipi dopo aver vinto la GTE PRO negli ultimi due anni.

Monza, circuito che ospiterà il quinto atto del FIA WEC 2023, ha visto in scena la Rossa nell’ultima settimana. L’iberico Molina ha affermato in merito: Testare la nostra Hypercar su una pista storica come Monza, a meno di un mese dal debutto, è un’opportunità preziosa per continuare a mettere a punto la vettura. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, anche se ogni test mette in risalto quei dettagli che vanno ancora compresi e risolti in vista delle competizioni ufficiali. Il tracciato italiano è un bel banco di prova sia in termini di prestazioni, considerate le alte velocità che si raggiungono, sia di bilanciamento complessivo, essendo una pista che include due varianti che obbligano a frenate importanti”.

View this post on Instagram A post shared by Ferrari Hypercar (@ferrarihypercar)

Porsche ritorna con Penske

Porsche torna con Penske, la prima delle LMDh descritte in questo articolo. Ricordiamo brevemente la particolarità di una Le Mans Daytona Hybrid, prototipi che attualmente sono presenti anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Le LMDh sono auto basate su un telaio a scelto tra Multimatic, Oreca, Ligier e Dallara. La normativa è stringente in merito, una norma che non è prevista per le Hypercar che hanno molta più libertà nella creazione della vettura.

Porsche ha scelto Multimatic per il 2023, una decisione originariamente presa anche da Audi Sport prima della decisione di concentrarsi esclusivamente sulla F1. La casa di Stoccarda, oltre all’impegno in North America, presenterà due 963 nel FIA WEC con Michael Christensen/Fred Mako/Dane Cameron e Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer.

View this post on Instagram A post shared by Home of Porsche Motorsport (@porsche.motorsport)

In attesa di fornire due Porsche a due selezionati clienti (Proton Competition e JOTA), i tedeschi debuttano nella categoria Hypercar del WEC a pochi anni di distanza dalla chiusura dell’era LMP1. La Porsche 963 ha svolto svariati test in quel di Sebring in vista della Rolex 24 at Daytona e nelle ultime settimane. Ricordiamo infatti che IMSA ha disputato due giornate di prove in attesa della 12h, una sessione importante che in ordine cronologico precede il Prologue del Mondiale Endurance.

Cadillac Racing con una V-LMDh

Cadillac Racing ha un cammino di avvicinamento al WEC molto simile a Porsche, i due brand si sono già contesi la Rolex 24 at Daytona dello scorso gennaio. Gli americani, a differenza degli europei, si sono uniti a Dallara per costruire una LMDh che è di fatto un’evoluzione dell’ex DPi che ha corso fino alla Petit Le Mans 2022.

Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook rappresenteranno Cadillac nel FIA WEC, equipaggio che ha concluso al quarto posto la 24h di Daytona. Una vettura è attesa a tutto il FIA WEC, altre due dovrebbero aggiungersi per la sfida di Le Mans.

View this post on Instagram A post shared by FIA World Endurance Championship (@fiawec_official)

Incognita Vanwall Racing

Vanwall Racing è l’ultima squadra chiamata nella top class del FIA WEC. Una vettura verrà schierata dal team che batte bandiera austriaca. Floyd Vanwall Racing Team #4 farà affidamento su Jacques Villeneuve/Esteban Guerrieri/ Tom Dillmann, piloti che non hanno mai partecipato alla realtà indetta da ACO.

Come Glickenhaus l’ibrido è assente nel gioiello di Bykolles che ha svolto moltissimi test prima di ricevere l’ammissione nel Mondiale. Mugello, Barcellona ed il Paul Ricard sono solo alcuni degli impianti che hanno accolto prima d’oggi la Vanwall Vandervell 680,

View this post on Instagram A post shared by FIA World Endurance Championship (@fiawec_official)

Hypercar… altri due costruttori all’orizzonte con Isotta…

Altri tre costruttori parteciperanno nel breve periodo alla classe Hypercar del FIA WEC. Il primo dovrebbe essere Isotta Fraschini, storica realtà italiana che ha deciso di intraprendere una vera impresa. Vector Sport, squadra inglese che vedremo anche in LMP2, ha scommesso sul progetto tricolore, brand che dovremmo vedere da Monza.

il condizionale resta d’obbligo per il marchio tricolore, una situazione differente rispetto a Lamborghini ed Alpine. In entrambi i casi avremo due LMDh, la prima è attesa con un telaio Ligier. Discorso differente per i francesi che hanno sposato il progetto di Oreca, fornitore già opzionato anche da un’altra realtà.

Non dimentichiamoci di Acura e BMW, il 2024 inizia già ora nell’IMSA

Non dimentichiamoci di Acura e BMW, LMDh che sono già presenti in IMSA. Il North America è stato preferito all’Europa per il 2023, una scelta provvisoria. Nel primo caso Shank Racing, vincitori a Daytona e Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport sono i due team di riferimento per un prototipo che è ha già mostrato ampiamente il proprio potenziale.

Oreca è stato scelto da Acura per la ARX-06, mentre Dallara è stata scelta da BMW per l’IMSA WTSC 2023. Rahal è il team di riferimento per l’America, mentre WRT si occuperà dal prossimo anno nel FIA World Endurance Championship oltre ai tanti impegni con le GT3 a partire dal Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

The thrill of winning the #Rolex24 and the first race of the new GTP era@MeyerShankRac / #IMSA pic.twitter.com/6ggx2mDek1 — Michelin Racing USA (@MichelinRaceUSA) January 29, 2023

BMW raggiungerà sicuramente il Mondiale, mentre non è chiaro come si comporterà Acura. Le notizie sono frazionate, ma è chiaro che anche Shank Racing e WTR with Andretti Autosport potrebbero a breve raggiungere il ‘Circuit della Sarthe’ insieme a tutti gli altri costruttori citati.

Il FIA WEC si prepara per un periodo glorioso, dopo l’IMSA WTSC ora è finalmente giunto il turno di vedere in scena il Mondiale per la prima volta in attesa del centenario della 24 Heures du Mans. Godiamoci uno spettacolo senza precedenti, LMH e LMDh tra Hypercar e GTP (nome con cui si indica la classe regina in IMSA).



Luca Pellegrini