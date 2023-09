Il FIA World Endurance Championship (WEC) si prepara per accogliere le GT3, auto che dal 2024 rimpiazzeranno anche nell’European Le Mans Series le storiche GTE. Andiamo oggi a scoprire quali potrebbero essere gli iscritti al Mondiale, consapevoli di non avere dei posti infiniti viste le tante Hypercar presenti.

Il secondo limite è dato dal numero di auto che ogni costruttore può portare. ACO ha infatti stabilito che ogni marchio può avere solamente due unità in griglia, vetture che dovranno essere schierate da un team ‘privato’ oltre ad essere affidate ad un equipaggio PRO-AM.

Porsche (Manthey)

Manthey torna all’attacco con Porsche nel FIA WEC. La storica formazione tedesca che per ora è impegnata nel DTM ha già confermato che non mancherà all’appello in pista full-time sostituendo i presenti AO Racing, Project 1, Proton Competition e GR Racing. Queste squadre si concentreranno su altri impegni, Proton sarà l’unica che continuerà nel Mondiale con un secondo costruttore. Ovviamente, così come gli altri marchi, è impossibile pronosticare una possibile line-up.

Ford (Proton Competition)

Proton Competition correrà con Porsche nella top class del FIA WEC, mentre si affiderà a Ford per il Mondiale. Due Mustang GT3 sono attese al via con la struttura di Christian Ried, l’auto si impegnerà parallelamente anche in IMSA. L’auto ha disputato diversi test, la presentazione ufficiale è avvenuta a Le Mans lo scorso giugno.

Corvette (TF Sport)

Corvette torna in pista come accaduto quest’anno, ma con TF Sport. Da Aston Martin al marchio di General Motors per la squadra britannica che diventa ufficialmente il terzo cliente del brand statunitense in vista del 2024 oltre ai noti Pratt Miller (IMSA WTSC – GTD PRO) e AWA (IMSA WTSC – GTD). Il marchio americano debutterà con l’inedita Corvette Z06 GT3.R nella prossima Rolex 24 at Daytona, mentre segnaliamo che altre due auto dovrebbero essere acquistate da un quarto cliente per il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS.

BMW

BMW e WRT dovrebbero essere regolarmente presenti in GT oltre al progetto Hypercar. Due M4 GT3 sono attese ai nastri di partenza e come più volte indicato ci potrebbe essere in scena anche Valentino Rossi.

La leggenda del Motomondiale vuole correre a Le Mans e parallelamente potrebbe militare anche nel GTWC Europe Endurance Cup come accaduto negli ultimi anni. L’iconico #46 della MotoGP potrebbe in ogni caso disputare entrambi i campionati vista l’assenza di concomitanze tra la serie di ACO e la realtà di SRO.

Lamborghini

Lamborghini ed Iron Lynx sono un’altra realtà interessante che potrebbe entrare in GT nel WEC. Le due strutture entrerebbero nell’inedita categoria del Mondiale dopo aver partecipato full-time al GTWC Europe Endurance Cup oltre alle tappe di durata dell’IMSA WTSC in North America.

Porsche cede definitivamente il posto al marchio bolognese, il casa teutonica ha corso con l’équipe tricolore nel FIA WEC e nell’ELMS 2023. Ovviamente non conosciamo chi correrà in GT, non è da escludere un ritorno delle Iron Dames.

Ferrari

Quasi certamente sarà AF Corse a rappresentare Ferrari nel FIA WEC 2024. Le 296 GT3 sono attese al debutto nella serie internazionale dopo aver già vinto in giro per il mondo ed aver conquistato la nota 24h del Nuerburgring. Non ci sono info sui piloti, anche se alcuni dei nomi presenti in GTE AM potrebbero ritrovarsi nuovamente in GT3.

Lexus

Le case che hanno una Hypercar hanno di diritto un posto nel FIA WEC 2024. Peugeot non ha una GT3, Toyota nemmeno. I nipponici possono però fare affidamento su Lexus, marchio ‘alleato’ che corre in Giappone e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Vasser Sullivan ha di fatto già vinto il titolo in North America in GTD PRO, l’auto #14 deve infatti solamente iniziare la Petit Le Mans per aver matematicamente sigillato il successo al termine di un anno da incorniciare.

In Europa il nome che viene fatto è quello di Akkodis ASP. Il team francese milita attualmente con Mercedes in GT3 e si appresta a vincere un nuovo titolo nel GTWC Europe dopo l’incredibile stagione di Timur Boguslavsky/Raffaele Marciello. Jérome Policand ed i propri uomini si sono già mossi verso l’Oriente nel 2023, ricordiamo infatti il programma nel FFSA GT con due Supra GT4.

Aston Martin

Aston, come del resto Ford, non ha un Hypercar. I britannici potrebbero averla in futuro e sicuramente hanno tutte le carte in regola per partecipare al prossimo WEC. Lo storico brand inglese ha sempre corso nel Mondiale ed a Le Mans dal 2012 ad oggi, un impegno notevole che è da segnalare.

TF Sport ha abbandonato Aston per Corvette, D’Station Racing ed Oman restano presenti per un possibile nuovo progetto in GT. Ad oggi non è da escludere anche la partecipazione di Heart of Racing, squadra che oltre all’IMSA ha di fatto preso il posto di Northwest AMR nel FIA WEC 2023 a partire dalla 6h di Spa.

McLaren

Se si parla di McLaren sono tre i team che vengono in mente nel panorama dell’attuale mondo delle ruote coperte. Il primo è Garage 59 che corre nel GTWC Europe e nell’Intelligent Money British GT Championship, mentre il secondo è Inception Racing (oppure Optimum Motorsport) che da qualche stagione difende il marchio di Woking nei campionati citati e nell’International GT Open.

Se invoca il nome McLaren non possiamo però non ricordare la significativa presenza del CEO Zak Brown. L’imprenditore americano è anche il numero uno di United Autosports, compagine anglo-statunitense che partecipa attualmente al FIA WEC in LMP2 oltre all’ELMS (LMP2) ed alla Michelin Le Mans Cup (LMP3).

L’assenza delle LMP2 dal FIA WEC 2024 porterà United nell’IMSA e molto probabilmente nuovamente anche nell’ELMS e nella Michelin Le Mans Cup. Attenzione però ad un possibile quarto e significativo programma in GT3, un ritorno per la squadra che molti anni fa si era interessata ad un progetto nei campionati targati SRO.

Gli altri…

Niente da fare per ora per Mercedes ed Honda oltre ovviamente ad Audi Sport che ha deciso di mettere fine alla propria attività sportiva. Sopra abbiamo contato nove costruttori e con due auto per ognuno raggiungiamo il limite massimo di 18 auto.

Se alle 18 GT3 sommiamo la ventina di Hypercar presenti abbiamo raggiunto la soglia di 38 auto, numero massimo per gli iscritti a tempo pieno nel Mondiale. L’entry list ovviamente è una semplice proiezione che può cambiare da un momento all’altro, solo tra qualche mese avremo tutte le certezze del caso.

Luca Pellegrini

Foto. GTWC Europe