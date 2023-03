Toyota detta il passo nella graduatoria combinata dei tempi al termine del day-2 del Prologue di Sebring del FIA World Endurance Championship. Termina l’azione nell’impianto americano che settimana prossima accoglierà il primo dei sette eventi del Mondiale Endurance 2023.

Prologue Sebring day-2: Toyota avanti

Toyota e Cadillac, dopo aver primeggiato nella giornata di ieri, hanno confermato il proprio ritmo in mattinata davanti alla Porsche #5. Segnali positivi anche per Peugeot, mentre è da rimarcare un incidente per la Ferrari #51 che con il britannico James Calado è finita contro le barriere di curva 1.

Solo una 499P ha svolto regolarmente il programma, la vettura di Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco ha concluso in ottava posizione alle spalle della Peugeot #93 di Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne. I francesi hanno mostrato dei segnali incoraggianti, Toyota si è confermata al vertice della graduatoria con entrambe le vetture.

L’auto #7 di Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway ha preceduto di 8 millesimi gemella #8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley, il crono migliore è stato firmato in 1.48.473. Terza piazza per la Porsche #5 di Michael Christensen/Fred Mako/Dane Cameron, quarto per Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook (Cadillac Racing #2).

Ferrari assente con la #51 nel pomeriggio, Toyota resta in controllo

Il quarto ed ultimo turno del Prologue 2023 non ha visto in pista la Ferrari #51 di AF Corse e la Peugeot #93. Due Hypercar hanno deciso di rinunciare all’attività in pista, mentre Toyota ha controllato senza molti problemi la scena con entrambe le auto.

Il costruttore che ha vinto gli ultimi Mondiali e le ultime edizioni della 24h Le Mans si prepara per confermarsi al vertice anche nella stagione che ci apprestiamo a commentare, vedremo se la situazione resterà intatta anche settimana prossima. Nella seconda sessione il giro migliore è stato siglato da Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #7, leader in 1.48.216 davanti a Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #8. Terza piazza per Cadillac Racing #2, quarta per Ferrari #50.

Prologue Sebring day-2, nelle altre classi svettano United Autosports e Porsche

United Autosports ha controllato tre delle quattro sessioni del Prologue 2023 con Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Frederick Lubin. Il tridente ha ceduto il primato nella serata odierna a WRT che ha fatto la differenza con Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz.

Porsche, invece, resta regina in GTE grazie a PJ Hyett/Gunnar Jeannette/Matteo Cairoli (Project 1 – AO #56) ed a Michael Wainwright/Ben Barker/Riccardo Pera (GR Racing #86). La prima delle due line-up citate ha stabilito il best lap dell’intera giornata, un day-2 molto significativo che ha confermato nella parte alta della graduatoria la 911 RSR-19 di Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting.

#WEC – Red flag 🟥 The 2023 @FIAWEC #Prologue is over. The two #Porsche963 finished the final session in P5 and P6. In GTE-Am category, the No. 86 #Porsche #911RSR from @Gulf_Racing took P1. The cars will be back on @sebringraceway track on Wednesday for free practice pic.twitter.com/GdAFNz3bG4 — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) March 12, 2023

Appuntamento ora da mercoledì per le prove libere ufficiali. Giovedì si terrà la FP3 e le qualifiche, mentre venerdì 17 non perdetevi la 1000 Miles of Sebring, opening round del FIA World Endurance Championship 2023.

Luca Pellegrini