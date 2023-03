Con il day-1 del Prologue di Sebring si è aperto ufficialmente il FIA World Endurance Championship 2023, campionato che scatterà nell’impianto statunitense tra meno di una settimana. Toyota e Cadillac Racing aprono le danze, rispettivamente al vertice nella prima e nella seconda sessione cronometrata.

WEC Prologue day-1: Toyota detta passo in mattinata

Tutte le Hypercar sono scese regolarmente in pista, Toyota ha messo sin da subito tutti in riga con entrambi i prototipi. Jose Maria Lopez #7 ha stampato il giro migliore precedendo di pochi decimi l’auto gemella di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8.

Cadillac Racing #02, Porsche Penske Motorsport e la prima delle Ferrari 499P #51 hanno concluso nell’ordine alle spalle delle auto giapponesi, vetture da battere dopo i successi inanellati nelle ultime stagioni. Leggermente più attardate in mattinata le Peugeot, affidate in Florida a Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne #93 e Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller #94

Cadillac risponde a Toyota

Cadillac Racing ha risposto a Toyota nella seconda sessione di test siglando il tempo di 1.48.429 con 14 millesimi di scarto sulla GR010 Hybrid #8. Segue la gemella #7, mentre è da confermare la discreta prestazione delle due 499P all’interno della Top5.

Porsche segue la vettura italiana, mentre è da rimarcare un problema nell’ultimo segmento della pista per la Peugeot #93 di Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne. La 9X8 è stata riportata ai box con l’ausilio dei commissari di percorso.

The "off" for the 93 @peugeotsport 9X8 allowed a bit of a view of the underside… @sebringraceway @FIAWEC pic.twitter.com/ZRGkRe7a6U — Midweek Motorsport (@specutainment) March 11, 2023

WEC Prologue day-1, nelle altre categorie: United Autosports e Iron Dames in vetta

Nelle altre categorie è da rimarcare l’ottima performance di United Autosports e delle Iron Dames, rispettivamente in vetta in LMP2 e GTE. Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Frederick Lubin si sono distinti in entrambi i turni della seconda classe riservata ai prototipi, mentre Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting #85 iniziano con il piede giusto l’avventura con Porsche in GTE-Am. Si prospetta un fine settimana molto impegnativo per queste ultime che successivamente parteciperanno anche all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nella categoria GTD con una Lamborghini Huracan EVO2 GT3.

Locked and Loaded 💪 The #IronDames have touched down in the USA and they’re ready for the next challenge in car #85 – #WECPrologue#BeAnIronDame #RaceToInspire #Sebring pic.twitter.com/XKZCrJaRHo — Iron Dames (@IronDames_) March 9, 2023

Resta ancora da definire chi girerà con Paul Dalla Lana e Nicki Thiim a bordo dell’Aston Martin #98 targata Northwest AMR durante la prossima stagione. Il britannico Axcil Jeffries è stato quest’oggi il terzo pilota, mentre domani vedremo all’opera Thomas Merrill, campione 2023 dell’Asian Le Mans Series.

Appuntamento a domani per altre due sessioni, mentre dovremo attendere mercoledì per prime libere ufficiali. Successivamente assisteremo alle qualifiche di giovedì ed alla gara che partirà venerdì 17 marzo quando nel Bel Paese saranno le 18.00.

Luca Pellegrini