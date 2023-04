Si sono concluse a Portimao le prove libere in vista del secondo appuntamento delFIA World Endurance Championship. Toyota detta legge in entrambe le sessioni, Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 sono stati i più competitivi nel pomeriggio rispondendo alla gemella #8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley. Ferrari resta alle spalle dei giapponesi alla vigilia delle qualifiche.

WEC, prove libere Portimao mattina: Toyota al vertice su Ferrari

La mattinata è iniziata sulla falsariga del fine settimana di Sebring con Toyota leader davanti a Ferrari. Sébastien Buemi ha portato l’auto #8 in vetta in 1.32.792, abile a precedere la gemella #7 di oltre tre decimi. Più attardati gli altri con la Rossa che ha tenuto testa a Porsche Penske Motorsport ed a Cadillac Racing.

Più attardate le Peugeot, brand che insegue un riscatto dopo la prima tappa in North America. I francesi hanno svolto diversi chilometri di test nella regione dell’Algarve, tracciato che di fatto ha accolto tutte le squadre per delle sessioni private ad eccezione di Cadillac Racing.

Free Practice 1 ✔️ Buemi top for Toyota in FP1 at Portimão.

WEC, prove libere Portimao, pomeriggio:

Toyota e Ferrari hanno monopolizzato nuovamente le prime due file virtuali della graduatoria con la vettura #7 davanti alla gemella #8. La Rossa #50 di Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco ha sopravanzato la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, Peugeot ha ottenuto un convincente quinto posto con Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller.

Porsche insegue i francesi, Cadillac Racing si trova leggermente più attardata rispetto ai diretti avversari. Le LMDh appaiono al momento leggermente inferiori alle LMH, una situazione che dovrebbe confermarsi anche domani nelle qualifiche.

LMP2, PREMA davanti in mattinata, Vector all’attacco nella FP2

In LMP2 la giornata si è aperta con l’ottima prestazione da parte di PREMA con entrambe le vetture. Doriane Pin/Mirko Bortolotti /Daniil Kvyat #63 hanno preceduto Juan Manuel Correa/Filip Ugran/ Bent Viscaal #9, mentre è da rimarcare una bandiera rossa per rimuovere l’Oreca 07 Gibson #41 di WRT dopo un problema nel secondo settore.

PREMA ha ceduto il posto a Vector Sport in LMP2, Ryan Cullen/Gabriel Aubry/Matthias Kaiser #10 hanno concluso davanti a Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa Inter (Europol Competition #34). La squadra italiana ha completato in ogni caso al terzo posto con l’equipaggio #63.

Kessel Racing e Ferrari al comando in GTE

In GTE, invece, Ferrari ha iniziato al meglio con Kessel Racing #57. Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra, a podio a Sebring, hanno stampato il miglior crono nella FP1 in 1.41.341 precedendo l’Aston Martin #98 Northwest AMR.

Presenti nella bagarre anche Porsche con Proton Competition #88, vettura affidata questo fine settimana a Harry Tincknell/Ryan Hardwick/Zach Robinson. La 911 RSR-19 è attesa al debutto nel FIA WEC 2023, l’equipaggio in questione non ha partecipato alla gara americana di marzo in seguito ad un violento incidente durante le prove libere.

Ferrari ha avuto la meglio anche nella FP2 ottenendo il best lap in 1.41.209. La compagine svizzera ha chiuso davanti a Richard Mille AF Corse (Ferrari #83) e AF Corse (Ferrari #54), rispettivamente in scena con Luis Perez Companc /Lilou Wadoux/Alessio Rovera e Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon. Più staccata la Covette #33, padrona a Sebring che in Portogallo avrà sessanta chili supplementari previsti dal ‘Success Ballast’.

Appuntamento a domani con la terza sessione di libere e con le qualifiche.

Luca Pellegrini