Continua a comporsi l’entry list del FIA World Endurance Championship 2024, campionato che scatterà il prossimo due marzo con l’inedito round all’interno del Lusail International Circuit (Qatar). Hypercar e GT3 si apprestano per scendere in pista, una stagione da non perdere che come ricordiamo vedrà almeno 37 auto in ogni round della serie.

Nuove combinazioni per Peugeot Sport nel FIA WEC

Si mischiano gli equipaggi di Peugeot Sport in vista del FIA World Endurance Championship 2024. Come da copione ci sarà il debutto dell’ex campione FIA F2 Stoffel Vandoorne, belga che è stato chiamato in sostituzione dell’americano Gustavo Menezes.

Il belga è atteso con l’auto #94 con Paul Di Resta e Loïc Duval, mentre la 9X8 #93 sarà affidata a Nico Müller, Jean-Eric Vergne e Mikkel Jensen. I francesi si apprestano per dare spettacolo con una versione aggiornata del proprio prototipo che per la prima volta anche un’ala posteriore.

Da capire ora come si comporteranno Müller, Vandoorne e Vergne, impegnati parallelamente tra FIA WEC e FIA Formula E. Una scelta dovrà essere effettuata tra Spa-Francorchamps (WEC) e Berlino (Formula E), manifestazioni che si terranno a maggio.

D’Station Racing Aston Martin cambia piloti

Novità in vista per D’Station Racing, team giapponese che oltre al Super GT ed al Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS continuerà il proprio impegno nel Mondiale Endurance. Il danese ex campione del mondo della classe GTE Marco Sorensen guiderà l’equipaggio che principalmente parlerà francese.

Da rimarcare infatti il debutto di Erwan Bastard, giovane francese che dopo aver vinto nel GT4 France e nel GT4 Europe ha intrapreso una stagione in GT3 nel 2023 in compagnia di Sainteloc Racing Audi nel GTWC Europe. Il transalpino debutterà in compagnia di Clément Mateu, pilota catalogato Bronze che parteciperà a tutti gli eventi del FIA WEC ad eccezione della 24h Le Mans. Per la classica francese tornerà infatti il numero uno del team Satoshi Hoshino, impegnato principalmente in Giappone nel 2024.

Ricordiamo che D’Station Racing sarà in scena con la nuova Aston Martin EVO, il marchio inglese verrà rappresentato anche da Heart of Racing. La squadra anglo-americana ha attualmente rivelato il solo Ian James, boss della squadra che gareggia regolarmente anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship tra GTD PRO e GTD.

Entry list FIA WEC (aggiornamento 22 gennaio 2024)

Earl Bamber/Alex Lynn Cadillac Racing #2

Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Mako Porsche Penske Motorsport #5

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer Porsche Penske Motorsports #6

Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway Toyota Gazoo Racing #7

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing #8

Alejandro Garcia /Jean-Karl Vernay/TBA Isotta Fraschini #11

Phil Hanson/Callum Ilott/Norman Nato Hertz JOTA Porsche #12

Dries Vanthoor/Raffaele Marciello/Marco Wittmann BMW M Team WRT #15

Sheldon van der Linde/René Rast/Robin Frijns BMW M Team WRT #20

Matthieu Vaxivière/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin Alpine Endurance Team #35

Nicolas Lapierre/Charles Milesi/Mick Schumacher Alpine Endurance Team #36

Oliver Rasmussen/Will Stevens/Jenson Button Hertz JOTA Porsche #38

Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

Mirko Bortolotti/Daniil Kvyat/Edoardo Mortara Lamborghini Iron Lynx #63

Robert Kubica/Robert Shwartzman/Yifei Ye AF Corse Ferrari #83

Nico Müller/Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen Peugeot TotalEnergies #93

Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies #94

Harry Tincknel/TBA/TBA Proton Competition Porsche #99

GT3

Ian James/TBA/TBA Heart of Racing Team Aston Martin #27

Augusto Farfus/TBA/TBA Team WRT BMW #31

Valentino Rossi/TBA/TBA Team WRT BMW #46

Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon Vista AF Corse Ferrari #54

François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera Vista AF Corse Ferrari #55

Grégoire Saucy/TBA/TBA United Autosports McLaren #59

Claudio Schiavoni/TBA/TBA Iron Lynx Lamborghini #60

Ben Barker/Ryan Hardwick/Zach Robichon Proton Competition Ford #77

Kelvin van der Linde/Timur Boguslavskiy/Arnold Robin Akkodis ASP Team Lexus #78

Daniel Juncadella/Sébastien Baud/Hiroshi Koizumi TF Sport Corvette #81

Charlie Eastwood/Rui Andrade/Tom Van Rompuy TF Sport Corvette #82

Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy Iron Dames Lamborghini #85

José Maria Lopez/Takeshi Kimura/Esteban Masson Akkodis ASP Team Lexus #87

Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda Proton Competition Ford #88

Richard Lietz/TBA/TBA Manthey EMA Porsche #91

Aliaksandr Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler Manthey Pure Rcxing Porsche #92

Marino Sato/TBA/TBA United Autosports McLaren #95

Marco Sorensen/Clément Mateu /Erwan Bastard D’Station Racing Aston Martin #777

Luca Pellegrini