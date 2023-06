Peugeot ha completato con entrambe le auto il centenario della 24h Le Mans, i francesi hanno tagliato il traguardo in ottava ed in dodicesima posizione. Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne #93 sono arrivati davanti a Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller #94, più volte in vetta nella categoria nella prima metà dell’evento.

Peugeot può essere soddisfatta

Peugeot Sport ha mostrato un passo ottimale nelle prime dodici ore d’azione. Sicuramente la 9X8 non era allo stesso livello di Ferrari e Toyota, ma è chiaro che i francesi hanno mostrato finalmente le vere potenzialità di un’auto che è stata appositamente studiata per una singola pista ed una specifica prova.

L’errore in mattinata di Gustavo Menezes ha infranto un vero e proprio sogno per i transalpini che si sono trovati per una buona porzione d’evento al comando della graduatoria generale. L’auto #94 precipiterà successivamente nella graduatoria, la gemella #93 riuscirà a recuperare il terreno perso dopo un difficile inizio caratterizzato anche da un testacoda in regime di Safety Car a Mulsanne.

Non sappiamo ora cosa accadrà nelle prossime gare, ma è chiaro che Peugeot ha saputo mostrare un discreto ritmo mettendo paura ai rivali nel cuore della notte. Arrendersi in casa nella gara del centenario è indubbiamente una sconfitta, ma è chiaro che le dinamiche sono ben differenti rispetto a quanto è accaduto dalla 6h di Monza 2022 alla 6h di Spa-Francorchamps 2023.

Chequered flag at @24hoursoflemans What a race!! Finishing with both #Peugeot9X8 crossing the line is a leap forward for the team. And a lot of emotions.#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/AtzWq6TRoL — Peugeot Sport (@peugeotsport) June 11, 2023

Ora cosa succede?

Peugeot ha messo tanti soldi sul piatto per la 24h du Mans, i francesi hanno studiato un prototipo rivoluzionario che non sembra aver portato i frutti sperati. L’auto con una sorta di effetto suolo si è dimostrata, per ora, in difficoltà nel diretto raffronto contro rivali, una situazione che potrebbe presto cambiare.

Sappiamo bene infatti che vi sono già stati dei test con delle sostanziali modifiche, la presenza dell’ala posteriore non è da escludere per i prossimi anni. Attendiamo delle conferme ufficiali in merito, aspettiamo in quel di Monza di capire se Peugeot si ritroverà nuovamente in bagarre per il successo finale.

In ogni caso abbiamo la certezza che in molti a Le Mans anche per un solo secondo hanno sperato e sognato in un podio o in una vittoria per Peugeot. La notte ha cancellato dalla Top3 il brand transalpino, una spiacevole situazione per gran parte dei 350.000 appassionati presenti sugli spalti e nei prati del ‘Circuit della Sarthe’.

Luca Pellegrini