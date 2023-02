Pescarolo Sport guarda ad un ritorno al mondo delle corse stringendo un significativo accordo con Peugeot Sport in vista dell’edizione 2024 del FIA World Endurance Championship. Le due realtà francesi si alleano, due nomi storici che hanno già collaborato insieme in passato.

Una nota ufficiale annuncia questo significativo progetto nella speranza di avere le risorse necessarie per completare il programma. Non ci sono altre informazioni in merito, ma è chiaro che il storico gruppo francese diventerebbe il primo cliente di Peugeot che ha debuttato nel WEC con l’inedita 9×8 in occasione dell’ultima 6h di Monza.

Communiqué de presse officiel de Pescarolo Sport : pic.twitter.com/tYhxnMVBUH — Pescarolo Sport/eSport (@Pescarolo_Sport) February 16, 2023

In attesa di Pescarolo, continuano di Peugeot in vista del 2023

Continuano, invece, i test di Peugeot in vista del FIA WEC 2023. La squadra che parteciperà al prossimo Mondiale sta effettuando delle prove ad Aragon (Spagna) dopo aver disputato delle significative sessioni a Portimao (Portogallo) e Paul Ricard (Francia).

Potrebbero esserci in futuro anche delle sessioni in America a Sebring, tracciato che nell’ultimo periodo ha visto in pista la Ferrari 499p. La Rossa ha solcato la difficile pista che sorge nello Stato della Florida, impianto che in questi giorni ha accolto i protagonisti dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in vista della 12h del prossimo mese.

Ricordiamo che il FIA WEC e l’IMSA WTSC effettueranno due distinte prove nel medesimo fine settimana, un format vincente che è stato proposto negli ultimi anni. Non ci sono però delle certezze in merito al futuro, sembra infatti che il Mondiale sia destinato ad abbandonare nuovamente Sebring al fine di avere un week-end indipendente da quello della famosa 12h.

Secondo anno per Peugeot nel FIA WEC

Peugeot Sport effettuerà il secondo anno nel FIA WEC, il primo a tempo pieno. La 6h di Monza, la 6h del Fuji e la 8h del Bahrain sono gli unici veri test in gara disputati delle particolari 9×8 che lo scorso anno hanno sfidato Toyota e Glickenhaus.

Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne sono attesi a bordo della prima vettura, mentre Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller si alterneranno al volante della 9X8 #94. Gli equipaggi sono i medesimi della 6h del Bahrain, round che ha completato la 10ma edizione del FIA WEC.

Luca Pellegrini