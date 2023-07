Toyota e Ferrari si scambiano la vetta della graduatoria generale dopo le prove libere della 6h di Monza, sesto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Inseguono gli avversari alla vigilia delle qualifiche che si disputeranno nella giornata di domani.

Monza, prove libere: Ferrari avanti, Toyota risponde

La giornata in Lombardia si è aperta con l’ottima performance da parte della Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi. Il piemontese ha subito mostrato i muscoli con la propria 488P, abile ad avere la meglio sulla Porsche #38 di Hertz JOTA. L’auto privata del brand di Stoccarda ha preceduto il prototipo ufficiale, il danese Michael Christensen ha avuto la meglio sulla Toyota #7 di Mike Conway.

I nipponici hanno risposto presente nell’ora e mezza pomeridiana con Kamui Kobayashi. L’ex protagonista del Mondiale di F1 ha stampato il tempo di 1.36.363 con 170 millesimi di scarto su Antonio Fuoco, presente a bordo della Ferrari 499P ##50.

Cadillac Racing ha siglato il quarto posto davanti alla Toyota #8. Leggermente più attardate le Porsche e soprattutto le Peuoget, marchio atteso tra i grandi nel tempio della velocità ad un anno dal debutto ufficiale nel Mondiale.

Si prospetta una bella battaglia nella caldissima Monza tra Toyota e Ferrari. Un duello come quello di Le Mans sembra all’orizzonte, solamente le qualifiche di domani ci daranno delle concrete indicazioni in attesa del quinto atto del FIA WEC che vivremo domenica.

Nelle altre categorie: Kubica regna in LMP2, Porsche presente in GTE

Un solo padrone nelle prove libere della classe LMP2 con WRT. Robert Kubica #41 è stato il più competitivo in entrambi i turni cronometrati, decisamente il migliore del gruppo. Il polacco ha tenuto testa in mattinata all’auto gemella #31, auto che nel pomeriggio ha dovuto accontentarsi della terza piazza alle spalle di Inter Europol Competition #34.

Week-end importante per i vincitori della recente 24h Le Mans, Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa inseguono ora la vetta della classe LMP2 dopo due podi consecutivi tra 6h di Spa-Francorchamps e la prova più importante al mondo.

In GTE, invece, regna l’incertezza tra Porsche e Ferrari. Iron Lynx #60 (Porsche) svetta al pomeriggio, mentre la Ferrari #54 di AF Corse ha avuto la meglio in mattinata. Alessio Picariello ha saputo rispondere a Davide Rigon, autore del giro veloce in mattinata. Leggermente più attardata la Corvette #33, leader del campionato che questo fine settimana dovrà scontare un peso extra dovuto ai propri risultati in campionato.

Appuntamento ora a domani per la FP3 e con le successive qualifiche

Da Monza – Luca Pellegrini