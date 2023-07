Toyota precede Ferrari per solo 17 millesimi al termine delle qualifiche della 6h di Monza, quinto evento del FIA World Endurance Championship. Kamui Kobayashi #7 beffa per un nulla Antonio Fucoo #50, Sahar Bovy festeggia il best lap in GTE.

‘Koba’ all’assalto di Monza

18ma pole in carriera, la seconda in stagione, per Kamui Kobayashi. L’ex pilota di F1 è stato sin da subito al comando, solamente Fuoco ha potuto avvicinare il tempo dell’alfiere dell’auto #7. Il brand asiatico ha concluso la Top3 con Brendon Harley #8, la seconda Rossa partirà dalla sesta piazza dopo la performance odierna di Antonio Giovinazzi.

Il francese Jean-Éric Vergne (Peugeot TotalEnergies #93) ed al britannico Alex Lynn (Cadillac Racing #2) concludono nell’ordine alle spalle della prima parte del gruppo, Antonio Giovinazzi (Ferrari #51) termina in sesta piazza con quattro decimi di ritardo.

Deludente, invece, Porsche, marchio che con le due auto ufficiali e con le 963 private non ha saputo attaccare i diretti avversari, un nuovo turno complesso per un costruttore che deve cancellare nel breve tempo una difficile trasferta in quel di Le Mans.

Kubica contro tutti in LMP2

Robert Kubica mette paura a tutti contro il cronometro in LMP2. Il polacco di WRT, dopo aver firmato il best lap nelle due prove libere di ieri, domina la scena nella propria qualifica precedendo l’Oreca #28 di JOTA di Pietro Fittipaldi.

Phil Hanson (United Autosports #22), Gabry Aubry (Vector Sport #10) e Albert Costa (Inter Europol Competition #43) completano nell’ordine davanti a WRT #31 ed a PREMA #63. Deludono ancora le due Alpine, costantemente alle spalle della concorrenza.

Robert Kubica takes first pole position of the season for the #41 Team WRT 💪#WEC #6HMonza @followWRT pic.twitter.com/N5CxHg1Lbj — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 8, 2023

WEC, qualifiche Monza: Sarah Bovy si conferma contro il cronometro

Porsche svetta in GTE con Sarah Bovy. Seconda pole-position del 2023 per la temibile belga delle Iron Dames, perfetta al termine di un turno che è stato sospeso dopo pochi minti per rimuovere la tanta ghiaia lasciata in pista all’Ascari dalla Porsche #56 di Project 1 e dalla vettura #86 di GR Racing.

Bovy ha condotto le danze senza molti problemi, l’ex vincitrice della 24h di Spa per la classe Gold ha avuto la meglio su Ahmad Al Harthy (ORT BY TF #25/Aston Martin) e Christian Ried (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche). Sesta posizione per Corvette Racing, auto che questo fine settimana ha già la prima chance di vincere il titolo.

Appuntamento ora a domani per la 6h di Monza 2023, il via verrà dato alle 12.30.

Da Monza – Luca Pellegrini