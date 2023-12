Sono stati numerosi gli episodi di spicco nel lunghissimo calendario agonistico concluso da qualche settimana. Ma il più rilevante è indubbiamente la vittoria di Ferrari al termine dell’edizione del centenario della 24h Le Mans.

La competizione agonistica più importante al mondo è finita nelle mani della Rossa dopo 58 anni di distanza dall’ultima volta. La Ferrari ha colto la decima gioia overall sul ‘Circuit della Sarthe’, il marchio di Maranello è tornato protagonista a 50 anni dall’ultima apparizione nella classe regina.

Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado hanno costruito giro dopo giro qualcosa di speciale, la 499P #51 ha spezzato il dominio di Toyota dopo una lunghissima e meticolosa preparazione iniziata oltre un anno prima. Arrivare da debuttanti ed abbattere la concorrenza dei nipponici è stata un’impresa titanica, qualcosa di unico dopo una competizione ricca di battaglie e di colpi di scena.

Ferrari contro Toyota e non solo

Ferrari ha vinto contro Toyota, ma anche su Porsche, Cadillac e Peugeot. Tutti i marchi citati hanno infatti concluso almeno un giro al comando della maratona francese, caratterizzata quest’anno dal maltempo che ha recitato un ruolo di assoluto protagonista.

Gli italiani hanno corso annullando ogni imprevisto, Alessandro Pier Guidi e compagni sono riusciti a risalire la china dopo un errore che nella notte sembrava spezzare ogni sogno di gloria. I dominatori delle ultime annate sono stati messi all’angolo, la lotta tra la Ferrari #51 e la Toyota #8 nelle ultime fasi della 24h Le Mans resta uno degli highlights del 2023.

Ferrari regna su tutto e tutti

La vittoria di Ferrari a Le Mans è stata l’impresa del 2023 per dispersione sulla concorrenza. Già dai test che hanno preceduto la quarta tappa valida per il FIA World Endurance Championship si è capito che qualcosa di speciale sarebbe potuto succedere nei giorni seguenti, una remota possibilità che è diventata sempre più concreta dopo i dati delle prove libere e la pole position nella giornata di giovedì.

Le restanti ventiquattro ore sono storia nota a tutti, l’inizio di un lunghissimo party che ha coinvolto tutti i presenti assiepati sulle tribune e nei prati di Le Mans. Dalla partenza all’arrivo ognuno dei tifosi all’interno di uno degli autodromi più rinomati della terra si è emozionato per un momento preciso, per una battaglia, per un sorpasso particolarmente rilevante. Ferrari ha risposto presente nel momento più significativo della stagione, un sigillo che ha indubbiamente contribuito a portare successivamente 70.000 persone in quel di Monza nella sei ore disputata a luglio.

Dalle 16.00 di domenica 11 giugno è iniziato un lunghissimo conto alla rovescia verso la prossima edizione della 24h Le Mans. Il centenario della classica transalpina è entrato di diritto nei libri di storia, l’attesa è già per un nuovo capitolo d’avventure che puntualmente rivedremo il prossimo giugno.

Nel frattempo ci sarà la 1812km del Qatar, l’impedibile festa tricolore dell’inedita 6h di Imola e la 6h di Spa-Francorchamps (Belgio), passaggi intermedi ed obbligati verso un solo e singolo giorno in cui tutto può diventare unico. Per qualcuno potrà essere una semplice competizioni automobilistica, ma potete starne certi che Le Mans è molto di più.

Luca Pellegrini