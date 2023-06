Tra i big del FIA World Endurance Championship c’è un marchio che non ha ancora brillato, un noto costruttore che esce ad ossa rotte dalla 24h Le Mans. Stiamo parlando ovviamente di Porsche che con tutte le tre auto ufficiali ha avuto dei significativi problemi, dopo metà gara non vi erano infatti delle 963 ancora in lotta per il successo nella competizione automobilistica più importante al mondo.

Le tre auto targate Porsche Penske Motorsport si sono arrese con l’arrivo del buio, mentre la vettura privata di Hertz JOTA #38 ha dovuto salutare la compagnia dopo un impatto contro le barriere dopo le curve Porsche in seguito ad un errore del cinese Ye Yifei.

L’ex campione dell’Euroformula Open ha commesso un errore di guida, mentre gli altri protagonisti di Porsche Motorsport hanno dovuto arrendersi per differenti ragioni. La 963 #6 è stata inizialmente rallentata da una foratura, la gemella #5 ha abbandonato la scena per un problema tecnico. Out anche la 963 #75, ritirata dopo un limite alla pompa della benzina.

#LeMans24 – For #Porsche, a challenging @24hoursoflemans have come to an end. Of the 12 #Zuffenhausen race cars entered, 6 finished the demanding event

Hypercar (#Porsche963):

P9 – No. 5

P11 – No. 6

P13 – No. 38

GTE Am (#Porsche #911RSR):

P3 – No. 86

P4 – No. 85

P7 – No. 56 pic.twitter.com/tXMpnLuDw3

— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) June 11, 2023