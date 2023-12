Jenson Button è atteso al debutto full-time nel FIA World Endurance Championship 2024 con una delle due Porsche 963 che verranno schierate da Hertz JOTA. Il britannico si prepara per una nuova avventura nel Mondiale e soprattutto nella 24h Le Mans, disputata lo scorso anno con la speciale NASCAR targata ‘Garage 56’.

Button pronto per una nuova sfida

L’ex campione del mondo di F1 era atteso ad un posto a tempo pieno nel FIA WEC, ma solo oggi abbiamo finalmente la conferma. Il britannico guiderà la Porsche 963 #38 in compagnia di Will Stevens ed Oliver Rasmussen. L’inglese ed il danese accolgono l’ex vincitore del Super GT che ha già avuto modo di testare in gara il prototipo tedesco.

Il 43enne nativo di Frome ha infatti guidato per JDC-Miller Motorsport in occasione dell’ultima Motul Petit Le Mans, epilogo dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La serie americana riservata alle GT ed ai prototipi accoglierà nuovamente Button anche nell’imminente Rolex 24 at Daytona, tradizionale evento che seguiremo a gennaio.

Nel ‘World Center of Racing’ il famoso pilota inglese sarà al volante dell’Acura ARX-06 #40 del Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport in compagnia dei titolari Jordan Taylor/Louis Delétraz e del californiano Colton Herta.

Button verso la terza Le Mans

Il 2024 segna il ritorno di Button a tempo pieno nel mondo delle competizioni dopo un anno in cui si è concentrato principalmente al programma Le Mans della NASCAR, uno degli aspetti più caratteristici della sfida dello scorso giugno. L’ex campione del mondo di F1 ha parallelamente corso anche nella NASCAR Cup Series con la Ford Mustang #15 gestita dal Rick Ware Racing.

Jenson disputerà la seconda 24h Le Mans in carriera dopo quella del 2023 e quella del 2018. In quest’ultima occasione fu protagonista a bordo della BR Engineering BR1-AER LMP1 di SMP Racing in compagnia dei russi Mikhail Aleshin e Vitaly Petrov.

Hertz JOTA Porsche al completo per il 2024

Hertz JOTA ha completato ufficialmente la propria squadra per il 2024 dopo aver perso Antonio Felix Da Costa e Yifei Ye. Il primo ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul mondo della Formula E, mentre il secondo è orientato sempre più verso Ferrari che dal 2024 avrà una terza 449P in scena con i colori di AF Corse.

Negli ultimi giorni, JOTA ha svelato altri tre nomi di peso in vista della prossima stagione del FIA WEC. La formazione inglese, primo cliente di Porsche Motorsport dopo Penske, sarà al via per la prima volta con due unità dopo aver corso nel 2022 con una singola 963.

Dopo Will Stevens ed Oliver Rasmussen è arrivata in merito la conferma di Phil Hanson, Norman Nato e Callum Ilott. Il primo è atteso al debutto nella top class del Mondiale con una 963 LMDh dopo aver vinto tutto in LMP2 tra European Le Mans Series e FIA WEC.

Ritorno, invece, nella top class per Nato, francese che accoglie un neofita delle sfide con i prototipi. L’inglese Ilott, ex protagonista della FIA F2 e di alcune prove della NTT IndyCar Series, cambia categoria dopo aver sperimentato anche le ruote coperte con Ferrari impegnandosi principalmente nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Luca Pellegrini

Foto. Hertz JOTA