Matteo Cairoli ed Edoardo Mortara sono gli ultimi due piloti annunciati da Lamborghini Squadra Corse per il programma nella top class del FIA World Endurance Championship e per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il comasco e lo svizzero si preparano per una nuova sfida insieme ai confermati Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat e Romain Grosjean.

Da Porsche a Lamborghini per Cairoli

Dopo anni di carriera e successi con Porsche, Matteo Cairoli è pronto per cambiare casacca e debuttare finalmente nella classe regina dell’endurance con un prototipo. Il lombardo ha concluso al meglio la propria esperienza con la casa di Stoccarda, l’affermazione in Bronze Cup nell’ultima 24h di Spa-Francorchamps è solo uno dei risultati da tenere in considerazione oltre alle soddisfazioni avute nell’European Le Mans Series.

L’italiano raggiunge il marchio bolognese e si appresta al debutto con i prototipi, l’ex vincitore della 24h del Nuerburgring dovrebbe mantenere in ogni caso un rapporto con il panorama delle GT3. Cairoli è quindi destinato ad avere un programma su più fronti come accade per Caldarelli e Bortolotti per intenderci.

Il comasco ha saputo nella propria carriera con Porsche firmare il titolo nella Carrera Cup Italia oltre alle significative affermazioni tra ELMS (GTE), FIA WEC (GTE Am) e Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (classe PRO e non solo). Nell’anno agonistico appena concluso sono da rimarcare i podi ottenuti anche nel GTWC Asia ed America oltre al terzo posto di classe nella Lenovo Gulf 12h valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Mortara raggiunge Le Mans

Nuovo impegnativo programma anche per Edoardo Mortara, pilota svizzero che per anni ha corso e vinto con la bandiera italiana. Il 36enne nativo di Ginevra raggiunge il FIA WEC e la 24h Le Mans per la prima volta in carriera, l’elvetico non ha mai corso neanche nella categoria più importante dell’IMSA WTSC.

L’ex volto ufficiale di Audi Sport e Mercedes continuerà parallelamente a correre nel Mondiale di FIA Formula E con i colori di Mahindra. Mr Macau vanta nella propria esperienza una lunga partecipazione tra le ruote coperte, su tutti è doveroso menzionare il secondo posto ottenuto al termine del DTM 2016 quando con Audi fu sconfitto nella finalissima da Marco Wittmann (BMW).

I programmi dei due nuovi volti di Lamborghini

Cairoli è atteso nella Michelin Endurance Cup dell’IMSA WTSC con Grosjean e Caldarelli, mentre l’elvetico militerà nel Mondiale con Kvyat e Bortolotti. Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport, ha commentato in una nota: “Sono entusiasta di accogliere Edo e Matteo nella nostra famiglia di Lamborghini SC. Entrambi portano velocità ed esperienza al progetto LMDh, offrendoci anche l’opportunità di impiegarli nelle gare e campionati GT3 più strategici”.

Non poteva mancare il commento da parte dei due protagonisti. Cairoli ha rilasciato: “Voglio ringraziare Lamborghini, Giorgio Sanna e il team Iron Lynx per avere creduto in me ed avermi dato questa opportunità. Sono ovviamente pronto a dare il meglio di me stesso. Questo è un sogno che speravo da tempo si realizzasse. Realizzarlo con una Casa italiana come Lamborghini mi rende due volte felice. I test di Austin mi sono serviti a prendere maggiormente confidenza con la vettura per essere pronto per il prossimo anno. Sono già super carico…”.

Soddisfazione anche da parte di ‘Mr. Macau’: “Sono felice di affrontare questo programma in LMDh nel FIA WEC con Lamborghini. La 24 Ore di Le Mans ed il Mondiale Endurance erano due obiettivi che mi ero posto già da un po’ di tempo. Quella che mi sta dando Lamborghini è pertanto un’opportunità incredibile. Il prossimo anno cercheremo di ottenere dei buoni risultati”.

Luca Pellegrini