Gimmi Bruni debutta con Porsche nella top class del FIA World Endurance Championship. Il forte pilota italiano è atteso ai nastri di partenza in quel di Monza, una nuova esperienza per un pilota che correrà con una 963 privata gestita da Proton Competition.

Il romano si appresta per disputare la gara di casa in compagnia dell’elvetico Neel Jani e del britannico Harry Tincknell. L’ex campione del mondo della classe GTE PRO è stato scelto per condurre la solida struttura teutonica verso un nuovo obiettivo, il 42enne si sta concentrato a tempo pieno con i prototipi per la prima volta in carriera con il significativo programma nell’European Le Mans Series.

Il plurivincitore della 24h Le Mans per la classe GTE ha affermato ai nostri microfoni alla vigilia di un week-end brianzolo: “Dopo una lunga attesa siamo pronti per iniziare. Porsche ci ha consegnato la macchina e finalmente abbiamo effettuato i primi giri. Tutto è nuovo, anche per la squadra ci sono molti aspetti da preparare in vista di quanto accadrà. Tanti dettagli devono essere valutati, i nostri diretti avversari hanno molta più conoscenza del veicolo.

Il vincitore della classe LMP2 della Rolex 24 at Daytona ha continuato dicendo: “Passare dalle GT ai prototipi è un passo significativo. La macchina è molto complicata, capire le esigenze è notevole. Finalmente possiamo scoprire al meglio il veicolo, in pista tutto è differente rispetto ai test”.

Proton Competition arriva in Hypercar

Proton Competition è il secondo cliente di Porsche Motorsport per il FIA World Endurance Championship dopo Hertz JOTA, l’équipe di Christian Ried debutterà successivamente anche in America ad agosto affiancandosi alle due auto ufficiali ed a JDC-Miller Motorsports.

L’impegno sarà quindi doppio per la realtà teutonica che dal round italiano del WEC schiererà una sola auto in GTE. In merito segnaliamo la conferma da parte di Christian Ried /Mikkel Pedersen/Julien Andlauer #77, auto che in ogni caso resta lontano in campionato dopo una prima parte di stagione non perfetta.

Da Monza – Luca Pellegrini