Appuntamento quest’oggi alle 12.45 per il via del terzo atto del FIA World Endurance Championship, categoria che si appresta in quel di Spa-Francorchamps per vivere l’ultimo significativo test in vista della leggendaria 24h Le Mans.

Ferrari ha conquistato la pole sul campo con Antonio Giovinazzi, il #51 di AF Corse ha perso la prima casella dello schieramento dopo la sessione in seguito ad un abuso dei limiti della pista all’uscita di ‘Les Combes’. Il pugliese ha toccato la ghiaia nella piega che conduce nel secondo settore, la direzione gara è stata inflessibile ed ha deciso di sanzionare il nativo di Martina Franca che partirà automaticamente terzo alle spalle del teammate Miguel Molina.

Ferrari vs Toyota, il bis di un film già visto?

Ferrari ha lasciato alla Toyota #7 del giapponese Kamui Kobayashi per soli 24 millesimi, l’iberico Molina ha infatti dato del filo da torcere all’ex campione del mondo. Le 499P si confermano oltremodo competitive, un piazzamento nella Top3 è pienamente alla portata delle Rosse.

Quanto visto a Spa nella giornata di ieri ricorda in ogni caso molto l’opening round di Sebring anche se vi sono delle dovute differenze. Il tracciato, in primis, non ha dei punti in comune con quanto abbiamo visto negli USA, la lunghezza dell’evento sarà di due ore in meno rispetto alla manifestazione statunitense.

Inoltre quanto accadrà quest’oggi sarà un vero e proprio test in vista di Le Mans, Spa segna nuovamente l’ultima competizione prima della sfida dell’anno in cui tutti desiderano primeggiare. Ferrari, stando a quanto mostrato nelle qualifiche e nella FP2 di ieri, sembra avere tutte le carte in regola per mettere sotto pressione Toyota che con la vettura #8 dovrà scattare delle retrovie in seguito ad un contatto contro le barriere nei primi minuti della sessione.

I nipponici sono costretti allo stesso tempo a condurre la gara ed ad inseguire, mentre la Ferrari ha ben due unità da poter sfruttare per il successo finale. Occhi puntati dunque sulla Rossa che a differenza della Toyota ha disputato recentemente dei test a Spa, prove che purtroppo per gli uomini di Antonello Coletta sono state disputate con il maltempo.

Vedremo dunque se Toyota sarà in grado di prendere il largo sin dai primi metri sulle Ferrari. Il condizionale resta d’obbligo in ogni caso in attesa della green flag del terzo round del FIA World Endurance Championship 2023.

Da Spa – Luca Pellegrini