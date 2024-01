Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi sono stati confermati da Ferrari – AF Corse per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. Resta intatta la formazione per le due 499P ufficiali, attese in ogni atto del Mondiale ed ovviamente anche nella leggendaria 24h du Mans.

Ferrari WEC: squadra che vince non si cambia

Fuoco/Molina/Nielsen sono attesi nuovamente a bordo della 499P #50, mentre Giovinazzi/Pier Guidi/Calado si alterneranno con la gemella #51, vincente nell’edizione del centenario della competizione automobilistica più importante al mondo.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti, ha riportato in una nota: “La scelta di confermare per la stagione 2024 del FIA WEC i piloti che hanno gareggiato lo scorso anno con le 499P del team Ferrari – AF Corse è nel segno della continuità. Nel 2023, con questi equipaggi, alla prima esperienza nella top class iridata, abbiamo ottenuto risultati ragguardevoli, tra i quali spiccano la vittoria a Le Mans, e i sei podi complessivi su sette gare, che ci hanno permesso di concludere l’annata con un ottimo secondo posto tra i Costruttori.

Il numero uno del progetto italiano ha continuato dicendo: “Insieme abbiamo maturato esperienza, continuando a sviluppare la nostra vettura e a dimostrare il potenziale della stessa. Da queste basi guardiamo con ottimismo alla stagione 2024 ormai imminente, rinnovando la fiducia nei nostri piloti”.

La Rossa si prepara nuovamente per sfidare Toyota che nel 2023 ha saputo confermarsi in vetta alla classifica piloti ed in quella costruttori. La missione non è stata in ogni caso facile con il marchio tricolore che ha lottato sino all’epilogo in Bahrain per il titolo riservato ai brand.

L’affermazione in quel di Le Mans resta ovviamente la gioia più grande per un progetto che ha riportato Ferrari nella classe regina del Mondiale Endurance dopo 50 anni d’assenza. Il target è ovviamente quello di confermarsi il prossimo giungo quando si scriverà una nuova pagina indelebile di storia sul ‘Circuit della Sarthe’.

Ferrari WEC: due 499P in scena in attesa della terza

Due 499P ufficiali sono pronte per gareggiare in un FIA WEC che in totale vedrà 19 Hypercar presenti in ogni singolo round. Tra i tanti partecipanti spicca sicuramente una terza Ferrari targata AF Corse, provvisoriamente affidata al solo Robert Kubica.

Il polacco dovrebbe essere coadiuvato da Yifei Ye e da Robert Shwartzman, il condizionale resta attualmente d’obbligo vista la mancanza di annunci. L’unico da rimarcare è l’ingaggio di Ye come pilota ufficiale Ferrari, mossa che si è compiuta nelle ultime settimane.

Cresce in ogni caso l’attesa per il FIA WEC 2024 che partirà a marzo dal Qatar (Lusail International Circuit). Successivamente ci si sposterà ad Imola, round inedito prima della classica sfida di Spa-Francorchamps (Belgio) ed ovviamente Le Mans.

Luca Pellegrini