Ferrari ha concluso ufficialmente il programma del Pesage, tradizionale rituale che nella ‘Place de la République’ precede di qualche ora il via della lunghissima settimana della 24h du Mans. Manca sempre meno al via del quarto atto del FIA World Endurance Championship, domani si svolgeranno infatti i test in vista della competizione automobilistica più famosa al mondo.

La Rossa è stata protagonista quest’oggi in compagnia di Cadillac Racing, Toyota e Porsche Penske Motorsport. Glickenhaus è stata l’altra Hypercar presente quest’oggi nel cuore di Le Mans, cittadina che successivamente ospiterà venerdì prossimo la consueta ‘Parata dei piloti’.

Di seguito alcune parole dei protagonisti che sono intervenuti ai nostri microfoni nel corso di un’intensa giornata. Domani vedremo tutte le auto scenderanno regolarmente in pista per un test oltremodo importante, una prova particolare che precede in ordine cronologico le qualifiche e le prove libere.

Ulysse de Pauw (AF Corse #21/Ferrari)

“Siamo concentrati al massimo per ottenere un risultato di peso. Le Mans è unica, per me è la prima volta che disputo questo evento. Conosco la pista, quando ero più giovane ho corso in una categoria di supporto alla 24h. Vedremo cosa accadrà dalle prove libere di mercoledì, sicuramente abbiamo la possibilità di fare bene”.

Ben Barnicoat (AF Corse #80/LMP2)

Rispetto alla passata stagione sono notevoli le differenze. La GTE ha molti aspetti da capire, la LMP2 ha altri dati da apprendere. Sono curioso di scoprire come si comporterà la vettura in quel di Le Mans, una pista che non puoi testare sino a questo fine settimana. La squadra ha una lunga esperienza a Le Mans, conosce le varie situazioni e lo scorso anno ha lottato a lungo per il successo finale.

Filipe Albuquerque (United Autosports #22/LMP2)

“Siamo pronti e determinati a fare bene in quel di Le Mans. Peccato non avere un programma completo nel FIA WEC, il calendario non mi permette di compiere parallelamente l’IMSA ed il Mondiale. Il mio programma principale resta in North America, spero che questa dinamica possa cambiare il prossimo anno”

Luca Pellegrini – Le Mans