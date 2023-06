Esteban Guerrieri ha espresso la propria opinione ai nostri microfoni alla vigilia della 24h Le Mans, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. L’argentino guiderà per il Team Vanwall, presente in compagnia di Tristan Vautier e Tom Dillmann.

L’ex protagonista del FIA World Touring Car Cup con Honda è atteso al debutto assoluto sul ‘Circuit della Sarthe’ e di conseguenza anche nella leggendaria competizione francese che quest’anno compie il prestigioso traguardo dei 100 anni.

Vanwall, all’esordio nel Mondiale dopo un lungo inseguimento all’omologazione, è rimasta alle spalle dei migliori insieme a Glickenhaus. L’assenza dell’ibrido è un dato indicativo da tenere in considerazione, una mancanza che obiettivamente non può passare inosservata.

Il 38enne ha affermato a LiveGP.it: “Non credo che il cambio di line-up poco prima dell’evento sia un problema. Vautier ha una grande esperienza con i prototipi che sicuramente tornerà utile. Una volta capito tutti i meccanismi non avremo problemi a condividere la vettura”.

Ricordiamo che la squadra che batte bandiera austriaca ha cambiato in corsa il proprio equipaggio. Jacques Villeneuve è stato declassato improvvisamente, Vautier ha ereditato il posto dell’ex campione del mondo a partire dalla corsa più importante dell’intera stagione.

Esteban Guerrieri: “Il nostro target è completare la 24h di Le Mans senza problemi”

Prima volta in ogni caso tra i prototipi per Guerrieri che negli ultimi anni ha maturato una pluriennale esperienza nel FIA WTCR e non solo. Il titolo, nonostante svariati tentativi, è sempre sfumato al sudamericano che ha deciso quest’anno di intraprendere una nuova interessante sfida. “Sono contento di poter competere nella classe regina. Sono un debuttante e tante cose sono tutte da scoprire. Per ora ho potuto correre a Le Mans solamente virtualmente, sarà curioso scendere in pista nella giornata di domenica”.

In merito alla 24h di sabato, invece, Guerrieri ha riportato: “Il nostro target è completare la 24h di Le Mans senza problemi. Attualmente sono convinto che questo sia un obiettivo che si può raggiungere. La Glickenhaus non è lontana, ovviamente è impossibile effettuare ora un pronostico in merito a quello che potrebbe accadere domenica”.

Luca Pellegrini – Da Le Mans