Saranno 37 le auto che parteciperanno a tutti gli eventi del FIA World Endurance Championship 2024. Hypercar e GT3 sono pronte per contendersi il primato negli otto appuntamenti previsti ed ovviamente anche nella leggendaria 24h Le Mans. Aumenta come da copione il numero di unità nella classe regina, mentre saranno nove i marchi rappresentati in GT.

Tre Ferrari 499P, due Toyota al via

Tre Ferrari 499P correranno nel FIA WEC 2023. La Rossa verrà rappresentata da Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 e Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50 oltre ad una terza line-up targata AF Corse SRL.

Robert Kubica, dopo una breve parentesi in LMP2, debutterà nella classe regina, presumibilmente in compagnia di Robert Shwartzman e Yifei Ye. Una promozione per il russo di licenza israeliana è attesa aver disputato nel 2023 tra Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, mentre dovrebbe arrivare il debutto con la Rossa per il cinese che ha appena concluso un anno nel FIA WEC con Hertz JOTA Porsche 963.

Ferrari raggiunge Porsche con più di due auto nello schieramento, mentre Toyota resta fedele a due auto con i noti equipaggi composti da Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway #7 e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8.

Lamborghini, BMW ed Alpine raggiungono Cadillac, Peugeot e Porsche

Debutta come noto Lamborghini con una singola auto, presente anche BMW con due unità per la prima volta. La LMDh italiana e la vettura tedesca, rispettivamente in pista con telaio Ligier e Dallara, verranno raggiunte da Alpine (Oreca), altro prototipo che esordirà in Qatar il prossimo marzo.

Una Cadillac resta al via come anticipato a settembre, due Peugeot 9X8 torneranno al via. Non ci sono altre informazioni in merito anche se più indizi portano ad un sostanziale cambio del particolare progetto transalpino che ha colto un podio in occasione della 6h Monza 2023.

Si allunga, invece, la lista tra le Porsche 963 in pista. Due ufficiali (Porsche Penske Motorsport), due targate Hertz JOTA e una singola targata Proton Competition, formazione che parallelamente correrà anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship come accaduto nel 2023

C’è Isotta Fraschini, mancano Glickenhaus e Vanwall

Prima storica volta per Isotta Fraschini. Il marchio lombardo diventa ufficialmente il terzo italiano dopo Lamborghini e Ferrari, Duqueine collaborerà con il team milanese che negli ultimi mesi ha svolto una lunghissima serie di test in tutta Europa. Attualmente nell’entry list compaiono come nomi Alejandro Garcia e Jean-Karl Vernay per un marchio che originariamente era stato affiancato a Vector Sport. La relazione tra le due realtà si è incrinata negli ultimi mesi, i britannici si sono separati dagli italiani.

Glickenhaus aveva già annunciato il proprio forfait, gli americani non ci saranno così come Vanwall. La struttura con bandiera austriaca lascia dopo aver compiuto ogni evento del campionato concluso lo scorso novembre, una missione riuscita nonostante una serie di cambi d’equipaggio iniziati dopo la 6h di Spa-Francorchamps dello scorso maggio.

Entry list WEC 2024: 18 auto presenti in pista nel debutto delle GT3

Saranno 18, invece, le GT3 in pista, rappresentanti nove costruttori differenti. Toyota, Chevrolet, Aston Martin, Ford, Ferrari, Lamborghini, BMW, Porsche e McLaren porteranno due auto all’interno del campionato per tutte le sfide in programma come prescritto da regolamento.

Ricordiamo infatti che per il debutto della categoria GT3 è stato scelto di avere solamente due esemplari per costruttore al via e di dare priorità assoluta ai brand che hanno un prototipo nella classe regina. L’unica eccezione è data da Ford e McLaren, rispettivamente in pista con Proton Competition ed United Autosports.

Gli altri sono Ferrari (AF Corse), BMW (WRT), Lamborghini (Iron Lynx), Chevy (TF Sport), Porsche (Manthey) ed Aston Martin che farà affidamento su Heart of Racing e D’Station Racing. In scena anche Toyota con Lexus e Akkodis ASP, squadra francese che cambia casacca dopo aver dominato la scena con Mercedes nel GTWC Europe.

Valentino Rossi debutta con BMW

Come ampiamente suggerito su LiveGP.it anche Valentino Rossi sarà della partita. Il #46 spicca all’intero della categoria riservata alle GT accanto ad una delle due BMW M4 GT3 del team WRT. La stella della MotoGP si appresta per vivere una nuova esperienza ed ovviamente parteciperà anche alla 24h du Mans.

Resta ancora difficile capire che correrà accanto all’ex centauro che successivamente dovrebbe militare anche nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La possibilità c’è, non vi sono infatti concomitanze tra le due serie.

