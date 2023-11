Nick De Vries correrà nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC) 2024 con Toyota Gazoo Racing. L’olandese si appresta per una nuova sfida a tempo pieno nel Mondiale Endurance, presente a bordo della vettura #7 al posto di José Maria Lopez.

L’olandese, ex pilota di F1, torna protagonista a tempo pieno nel FIA WEC dopo qualche apparizione in LMP2. Il 28enne sbarca nella top class, il nativo di Uitwellingerga vanta in carriera una vittoria in LMP2 in occasione della 6h del Fuji 2019 (Racing Team Nederland).

L’ex vincitore del titolo di FIA Formula E dividerà l’abitacolo con i Mike Conway e Kamui Kobayashi, nuovamente eletto come team principal della casa asiatica nel WEC. Invariata, invece, l’auto gemella #8 con Brendon Hartley/Sébastien Buemi/Ryo Hirakawa.

Ai margini dell’ingresso nel programma ufficiale di Toyota GR, De Vries ha commentato: “Sono davvero entusiasta di tornare alle gare di endurance. Voglio ringraziare il team per il loro continuo supporto e la fiducia in me. Non vedo l’ora di condividere l’auto #7 con entrambi Mike e Kamui. Sono entrambi piloti di grande talento che hanno ottenuto molto e sono sicuro che formeremo una grande squadra”. La vettura in questione ha concluso l’ultimo campionato del mondo al secondo posto, sconfitta dal prototipo #8.

Lopez si sposta in GT cedendo il posto a De Vries nella top class del WEC

José Maria Lopez, invece, lascia la classe regina dopo anni di presenze tra LMP1 ed Hypercar. Il pluricampione del mondo del FIA WTCC, del FIA WEC e vincitore in passato della 24h Le Mans è atteso in scena nel Mondiale 2024 in LMGT3 con una delle due Lexus targate Akkodis ASP.

L’argentino raggiunge il team francese, cliente del costruttore asiatico per la categoria GT del FIA WEC dopo anni di collaborazione e successi con Mercedes. Non conosciamo ancora gli altri piloti che parteciperanno a tempo pieno alla stagione.

Menzione d’onore ai margini degli annunci di Toyota da parte di Ritomo Miyata, vincitore nel 2023 nel Super GT con Toyota e nella Super Formula giapponese. Il 24enne si prepara ora per il debutto in FIA F2 oltre ad un programma nell’European Le Mans Series con COOL Racing. La compagine elvetica affiancherà al nipponico lo spagnolo Lorenzo Fluxa ed un terzo pilota che dovrà essere rivelato successivamente.

Luca Pellegrini