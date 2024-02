Con la conclusione dell’Asian Le Mans Series 2023/24 sono stati consegnati gli ultimi inviti in vista della 24h Le Mans 2024, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. CrowdStrike Racing by APR e Pure Rxcing svettano rispettivamente in LMP2 ed in GT3, un risultato non banale vista l’altissima qualità presente in pista nelle cinque prove disputate dallo scorso dicembre al week-end appena concluso.

Si inizia quindi a comporsi l’entry list della maratona francese con 37 unità presenti full-time nel FIA WEC (19 Hypercar e 18 GT), 11 inviti extra ed un totale di 15 LMP2 (non presenti regolarmente nel Mondiale).

ALMS: CrowdStrike Racing by APR e Pure Rxcing al vertice

Il primo dei due inviti di CrowdStrike Racing by APR è stato ottenuto in Asian Le Mans Series dopo una stagione semplicemente perfetta. Il week-end di Abu Dhabi ha modificato la graduatoria assoluta permettendo all’equipaggio di George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen di avere la meglio su 99 Racing #99 e sul resto della concorrenza.

Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm, invece, hanno firmato il titolo in GT3 ottenendo il terzo invito complessivo per Pure Rxcing. Il trionfo della squadra che gareggia con bandiera lituana si aggiunge all’invito strappato dopo la conquista della Bronze Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Ricordiamo che la struttura legata al marchio di Stoccarda potrà contare su una terza extra auto a Le Mans vista la partecipazione a tempo pieno nel FIA WEC con la medesima line-up che ha appena vinto l’ALMS.

ELMS, tanti inviti dall’Europa

Oltre all’Asian Le Mans Series una sostanziale porzione di premi è stata assegnata dopo l’European Le Mans Series 2023. Algarve Pro Racing ed United Autosports USA sono stati premiati per aver concluso al primo ed al secondo posto nella classe LMP2, mentre AF Corse ha prevalso sugli altri dopo aver messo tutti in riga in LMP2 PRO Am.

COOL Racing avrà uno spot in LMP2 dopo aver dominato la scena in LMP2, mentre è da capire come si comporterà Proton Competition dopo il risultato ottenuto in ELMS nell’ultima edizione della classe GTE. La struttura di Christian Ried ha festeggiato con Porsche, marchio che utilizzerà ancora nella prossima edizione del campionato continentale nonostante la partecipazione al FIA WEC con Ford.

Una Cadillac in arrivo dagli USA

Cadillac Racing potrà contare su un’auto extra per la prossima 24h Le Mans dopo aver vinto il titolo 2023 nella classe GTP con Alexander Sims/Pipo Derani. Il prototipo #31 di Action Express ha avuto la meglio nell’indimenticabile finale di Road Atlanta (Georgia) dopo aver abbattuto la concorrenza di Acura, Porsche e BMW.

George Kurtz tornerà sul ‘Circuit della Sarthe’ grazie al Jim Trueman Award ottenuto dopo la stagione in IMSA all’interno della classe LMP2, mentre Inception Racing avrà una McLaren GT3 ai nastri di partenza dopo il risultato raccolto nel Bob Akin Award (GTD Bronze) grazie a Brendan Iribe. Il marchio di Woking avrà quindi un totale di tre auto ai nastri di partenza oltre alle due unità di United Autosports.

Riepilogo inviti per 24h Le Mans 2024 – 11 totali

European Le Mans Series

1° posto LMP2 – invito in LMP2 per CrowdStrike Racing by APR

2° posto LMP2 – invito in LMP2 per United Autosports USA

1° posto LMP2 Pro-Am – invito in LMP2 per AF Corse

1° posto GTE – invito in GT3 per Proton Competition

1° posto LMP3 – invito in LMP2 per COOL Racing

Asian Le Mans Series

1° posto LMP2 Pro-Am – invito in LMP2 per CrowdStrike Racing by APR

1° posto in GT – invito in GT3 per Pure Rxcing

IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Invito a discrezione dell’organizzatore per la classe Hypercar – Action Express Cadillac Racing

Bob Akin Award (Bronze GTD) – invito in GT3 per Inception Racing

Jim Trueman Award (LMP2) – invito in LMP2 per CrowdStrike by APR

Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS

1° posto Bronze Cup assoluto nel campionato Endurance + Sprint – invito in GT3 per Pure Rxcing

Luca Pellegrini

Foto copertina – Asian Le Mans Series