Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook inseguono la prima vittoria per Cadillac Racing nel FIA World Endurance Championship dopo il podio di Le Mans. Il tridente di General Motors è atteso a dare battaglia a Monza, l’auto #2 sarà l’unica in scena nella top class come accaduto a Portimao ed a Sebring.

Gli americani hanno avuto ragione sul resto delle LMDh presenti a Le Mans. Porsche si è dovuta inchinare alla Cadillac VSeries.R, prototipo competitivo e resistente che nella maratona francese ha dovuto inchinarsi solamente a Ferrari ed a Toyota.



Cadillac ha ottenuto nell’appuntamento dell’anno il primo podio della propria storia nel Mondiale, vedremo se nel nostro territorio arriverà anche una storica prima affermazione per il gruppo statunitense. Fuji ed il Bahrain saranno i successivi impegni da parte della Cadillac che successivamente continuerà la propria presenza con almeno un’unità nel 2024.

Cadillac, Laura Wontrop Klauser:

Non poteva mancare il parere di Laura Wontrop Klauser, GM Sports Car Racing Program Manager. La responsabile corse del brand mostra la propria soddisfazione per la stagione 2023, annata che sta regalando parecchie gioie nella top class ed anche in GTE con Corvette Racing.

La nativa dello Stato del Michigan: “Dobbiamo essere contenti del risultato che abbiamo ottenuto a Le Mans. Continuiamo a spingere ed a progredire, vediamo cosa accadrà qui a Monza. Sicuramente possiamo fare bene anche su questo tracciato, ma indubbiamente il caldo potrebbe essere un fattore da tenere in considerazione.

Non poteva mancare una parentesi sull’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, campionato che questo fine settimana gareggia in quel di Mosport (Canada). “La stagione in IMSA sta andando molto bene, tutto è molto più imprevedibile e tutte le auto che partecipano hanno la chance di guidare la corsa o di vincere. Guidiamo al momento il campionato,, ma nella seconda parte del 2023 sono molte le cose che potrebbero succedere. In ogni caso fino ad ora siamo contenti”

Sono due per ora le affermazioni in North America di Cadillac Racing. Sebring e Laguna Seca hanno arricchito il bottino degli statunitensi che ora si preparano per confermarsi al vertice in quel di Mosport oltre al significativo impegno di Monza.

Da Monza – Luca Pellegrini