Cadillac Racing ha completato il podio della 24h Le Mans 2023, gli americani non hanno deluso le attese completando una prova di fatto perfetta con l’interessantissimo terzetto composto da Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook #2.

Toyota e Ferrari hanno preceduto gli americani che come ipotizzato da molti hanno completato una solida prova, una maratona senza compiere errori. L’auto #2 si è mostrata molto competitiva nell’impianto francese che sorge in Loira, General Motors lascia Le Mans con la convinzione di aver disputato un eccellente prova.

La vettura #2 ha completato davanti alla gemella #3 di Renger van der Zande, Sébastien Bourdais e Scott Dixon, abili a recuperare al meglio dopo una prima parte di prova non perfetta. Discorso differente, invece, per la Cadillac #331 di Action Express Racing.

Now & then 👊 The No. 2 @CadillacVSeries P3 finish yesterday matches the all-time best result at #LeMans24 by a Cadillac-powered entry (1950: Cadillac Allard J2). pic.twitter.com/UEqJkwE9lo — Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) June 12, 2023

Attesa ora per la prima vittoria nel WEC

Il terzo posto di Le Mans ha rappresentato il primo podio assoluto per Cadillac Racing nel FIA World Endurance Championship. Il trofeo transalpino si sposa alla perfezione con l’importante affermazione della 12h di Sebring e della prova di Laguna Seca dell’IMSA WTSC.

I due trionfi in North America avevano dato dei segnali positivi in vista del prosieguo della stagione 2023, il podio di domenica è una vera e propria iniezione di fiducia in vista dei prossimi mesi quando soprattutto negli USA vi sarà la chance per Cadillac di puntare al titolo nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La Cadillac si è confermato un prototipo particolarmente interessante, solido ed affidabile per tutto l’arco di gara. Quando avevamo visto a Daytona e Sebring e successivamente nei primi round del FIA WEC sono stati degli indizi importanti in vista della gara dell’anno che ha confermato la bontà di un progetto che come noto è stato basato su un telaio prodotto da Dallara.

Menzione d’onore al termine della maratona di Le Mans per Laura Klauser, Sports Car Racing Manager di General Motors. L’americana si sta mostrando la persona più adatta per condurre Cadillac Racing e Corvette Racing, nuovamente a segno a Le Mans, in un periodo glorioso per quanto riguarda le competizioni di durata. La nativa dello Stato del Michigan guarda ora ai prossimi impegni e soprattutto al 2024 quando oltre alla nuova Corvette GT3 dovrebbe debuttare anche nel Mondiale una seconda Cadillac a tempo pieno.

Luca Pellegrini